“Michael Schumacher ricoverato a Parigi”/ Terapia di cellule staminali? È giallo

Michael Schumacher ricoverato a Parigi da questo pomeriggio presso l’Ospedale Europeo Georges-Pompidou (15° arrondissement della capitale francese). E’ questa la notizia clamorosa che arriva da “Le Parisien”, secondo cui il 7 volte campione del mondo di Formula 1, vittima di un incidente sugli sci il 26 dicembre 2013, si troverebbe all’interno dell’unità di monitoraggio continuo del reparto di chirurgia cardiovascolare. L’arrivo di Schumi sarebbe stato accompagnato da un importante dispositivo di sicurezza: il passaggio della sua barella, racchiusa in una copertura blu navy, sarebbe stato scortato da 10 persone, di cui alcune fornite di auricolari. Schumacher, scrive “Le Parisiene”, è arrivato al Pompidou a bordo di un autoambulanza gialla e blu immatricolata a Ginevra, in Svizzera. A guidare la processione che ha accompagnato l’arrivo della sua barella è stato il professor Philippe Menasché, importante cardiochirurgo di 69 anni pioniere nella terapia cellulare per il trattamento dell’insufficienza cardiaca.

“MICHAEL SCHUMACHER RICOVERATO A PARIGI”

Proprio questa patologia potrebbe essere alla base del ricovero avvolto dal mistero di Michael Schumacher, sulle cui condizioni vige il più assoluto riserbo dal giorno dell’incidente sugli sci, spezzato soltanto da puntuali indiscrezioni non confermate dalla famiglia del tedesco. Secondo “Le Parisien-Aujourd’hui”, Schumi dovrebbe beneficiare di infusioni di cellule staminali diffuse nell’organismo per ottenere un’azione antinfiammatoria sistemica, cioè in tutto il corpo. Il professor Menasché è noto nella comunità scientifica per i suoi innovativi esperimenti che prevedono l’iniezione per via endovenosa di un cocktail di secrezioni terapeutiche preparate in laboratorio di cui fanno parte cellule cardiache ultra giovani, anch’esse derivate da speciali cellule staminali. Il trattamento dovrebbe iniziare martedì mattina, con il paziente che in linea di principio dovrebbe lasciare l’ospedale mercoledì. Contattati da “Le Parisien”, il professor Menasché e la direzione dell’ospedale si sono trincerati dietro il segreto medico, senza confermare o smentire le informazioni del quotidiano transalpino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA