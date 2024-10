MICHAEL SCHUMACHER IN PUBBLICO DOPO 11 ANNI?

Il più bel regalo che Gina Maria Schumacher ha ricevuto per le sue nozze con Iain Bethke lo ha ricevuto dal padre Michael Schumacher, che sarebbe apparso per la prima volta in pubblico da quando è rimasto ferito nell’incidente di Meribel del dicembre di undici anni fa. A rivelare il retroscena sono stati i media tedeschi, sebbene non vi siano prove dell’accaduto, perché il matrimonio è avvenuto nel più stretto riserbo, a cui la famiglia del campione di Formula 1 ci ha sempre abituati.

Dunque, non ci sono né foto né video di Michael Schumacher alle nozze della figlia, così come non ci sono dichiarazioni in merito da parte della famiglia, che evidentemente ha preferito godersi questo momento molto speciale. Ad alimentare le indiscrezioni sull’apparizione in pubblico, ma comunque riservata, di Michael Schumacher anche la scelta della primogenita della location per le nozze: la villa di famiglia a Maiorca.

IL DIVIETO DI FOTO E VIDEO AL MATRIMONIO

In molti ritengono che la scelta di sposarsi a “casa” sia stata un modo per garantire che la cerimonia fosse blindata e che potesse prendervi parte anche il padre. I media tedeschi hanno fatto sapere che per garantire massima privacy a Michael Schumacher e a tutta la sua famiglia, gli sposi hanno chiesto agli ospiti di non partecipare alle nozze con smartphone o dispositivi in grado di realizzare foto e video.

Un modo per evitare che uscissero immagini dell’ex pilota, amato non solo dai tifosi della Ferrari ma da tutto il mondo della Formula 1, di cui infatti non ci sono foto proprio da quando è rimasto gravemente ferito nell’incidente in sci.

Proprio la riservatezza della famiglia ha spinto alcuni soggetti a cercare di scardinare il “muro” innalzato a protezione di Schumi, che comunque a breve potrebbe ritrovarsi a festeggiare un altro matrimonio, quello del secondogenito. Infatti, Mick si sarebbe presentato alle nozze della sorella insieme alla modella danese Laila Hasanovic, che dovrebbe sposare a breve, stando a quanto rivelato dagli esperti di gossip.