Michael Stipe, chi è?/ Dai REM al nuovo singolo da solista No Time For Love Like Now

Michael Stipe sta per presentare al mondo il suo nuovo singolo: dopo aver pubblicato 15 album con i REM e aver venduto più di 85 milioni di copie nella sua carriera, sta per condividere con i fan il brano No Time For Love Like Now. Per saperne di più dovremo attendere la prima serata di oggi, martedì 14 aprile 2020, quando Michael Stipe si collegherà con EPCC su Sky Uno e on demand su NOW Tv. Scritta con Aaron Dessner dei The National, la canzone dell’ex leader dei REM ha già dato una piccola anticipazione agli ammiratori nei giorni scorsi, pubblicando sui social un video in cui si impegna in un karaoke con la base della sua nuova canzone. “Michael Stipe è stato un mio grande eroe e un amico per me e la band”, ha detto poco tempo fa Dessner, come riferisce Sky Tg24, “non avrei mai immaginato neanche nei sogni più spinti di scrivere canzoni con lui, ma ecco qua una demo in progress che arriva da Michael mentre è in isolamento a casa. Sperando di accendere qualche anima“. A nove anni dal suo addio alla famosa rock band, Stipe è ritornato a pieno ritmo nel mondo della musica soprattutto negli ultimi mesi: l’anno scorso ha lanciato il brano Your Capricious Soul, mentre nei primi giorni di quest’anno la canzone Drive to the Ocean.

Michael Stipe, quando ha lasciato i REM…

Michael Stipe ha impiegato diversi anni prima di ritornare alla musica. Quando il cantante ha lasciato i REM, aveva promesso infatti che si sarebbe occupato di tutto tranne che di canzoni. Anche se poi si è rimangiato la parola negli ultimi tempi, rivelando a La Repubblica di essere ritornato a scrivere. “Ora sto scrivendo, componendo e registrando tutto da solo”, ha rivelato promettendo agli ammiratori un disco da solista, composto da 18 inediti. Poi diventati 19 a causa dell’emergenza sanitaria: No Time for Love Like Now, l’ultimo singolo lanciato in streaming, sembra infatti riflettere su quanto sta accadendo in tutto il mondo. “Non c’è tempo per ballare, non c’è tempo per gli indecisi, non c’è tempo per l’amore, ora. Dove tutto questo ha iniziato a cambiare, non posso reggere i ricordi dell’isolamento, questa caduta libera e luminosa”, recita nel testo. Intanto Stipe ha chiuso il profilo Instagram creato qualche anno fa, che aveva fatto parecchio discutere per via dei selfie pubblicati con The Edge e Bono.



