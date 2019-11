Michael Terlizzi, la nuova fidanzata è Marcella Niespolo?/ Beccati a Milano: baci e..

Michael Terlizzi, dopo mesi di “assenza”, torna al centro del gossip. L’ex gieffino, figlio del preparatore atletico Franco Terlizzi, è stato infatti beccato dal Novella2000 in dolce compagnia. La ragazza che si vede negli scatti pubblicati dal noto settimanale diretto da Roberto Alessi si chiama Marcella Niespolo. Si tratta di un ex volto di Uomini e Donne, programma al quale ha partecipato come corteggiatrice di Luca Onestini. Marcella ha ventisette anni ed è romana, eppure sarebbe stata beccata col bel Michael a Milano. In particolare, i due sono stati intercettati nel corso di un’uscita insieme dove sono apparsi molto vicini. Non sono mancate tenerebbe e anche qualche bacio. Che questo confermi che tra i due c’è davvero del tenero?

Michael Terlizzi, flirt con Marcella Niespolo?

Amore, flirt o soltanto amicizia? La domanda nasce spontanea di fronte agli scatti di Michael Terlizzi assieme a Marcella Niespolo. Come dimenticare le voci nate al Grande Fratello 16 sulla presunta omosessualità di Michael, da lui sempre smentita. Era stato il coinquilino Cristian Imparato a lanciare l’indiscrezione secondo la quale Terlizzi aveva in realtà un orientamento diverso da quello da lui dichiarato. Argomento tornato spesso all’ordine della discussione e che oggi, di fronte agli scatti che vedono Michael tra le braccia di Marcella, potrebbero essere smentiti una volta per tutte. Difficile dire, al momento, se quella sia stata per loro un’uscita che avrà un seguito oppure un incontro senza futuro. Non ci resta che attendere aggiornamenti.

