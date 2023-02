Michal Filip e Kasia Skorupa, ex fidanzate Paola Egonu/ “Amare una donna? L’ho ammesso ma…”

Paola Egonu e la storia d’amore con la collega Katarzyna Skorupa: “Nulla da nascondere, mi ero innamorata di lei ma…”

Paola Egonu è sempre stata piuttosto abbottonata sulla sua vita sentimentale e raramente ha parlato di quel che accade nella sua sfera privata. Solo qualche anno fa, dopo essere stata pizzicata mentre baciava la fidanzata dell’epoca Katarzyna Skorupa, disse ai microfoni de Il Corriere della Sera, di non avere problemi ad ammettere di essere innamorata di un’altra donna. In quell’occasione, tuttavia, precisò di non essere lesbica, perché nei suoi interessi sarebbero potuti rientrare anche degli uomini.

Chi è Paola Egonu, co-conduttrice a Sanremo 2023/ La carriera e le mille battaglie

“Ho ammesso di amare una donna (e lo ridirei, non mi sono mai pentita) e tutti a dire: ecco, la Egonu è lesbica. No, non funziona così. Mi ero innamorata di una collega ma non significa che non potrei innamorami di un ragazzo, o di un’altra donna. Non ho niente da nascondere però di base sono fatti miei. Quello che deve interessare è se gioco bene a volley, non con chi dormo“, aveva dichiarato la pallavolista. Più recentemente, precisamente la scorsa estate, la Egonu è stata avvistata in compagnia del collega Michal Filip, con cui avrebbe dato vita a qualcosa in più di un semplice flirt.

Fabiola Bellù, chi è la prima allenatrice di Paola Egonu/ "Si demoralizzava perché..."

Paola Egonu e Michal Filip, un amore lontano dalle polemiche: quella vacanza in Sardegna la scorsa estate…

La scorsa estate, dunque, Paola Egonu e Michal Filip sono usciti alla scoperto, facendosi vedere in compagnia durante una vacanza romantica trascorsa in Sardegna. Lui è un pallavolista polacco e sembra molto preso dalla relazione con Paola. Sul settimanale Chi, nei mesi scorsi, sono infatti apparse foto eloquenti, con Paola Egonu e Michal Filip sorridenti e più felici che mai.

Sono quindi lontani i tempi delle polemiche alimentate dalla stessa Egonu, infastidita dal chiacchiericcio mediatico sulla propria vita privata e sulla relazione di allora con Katarzyna. Era infatti il periodo in cui Paola e la Skorupa si frequentavano, prima della rottura definitiva. Dopo la fine della loro storia, la Egonu è rimasta single per un po’ di tempo, salvo poi accasarsi al collega Michal Filip.

Giuseppe Cruciani vs Paola Egonu: “Ma che caz* vuole?”/ “Strapagata da chiunque!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA