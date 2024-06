“Michel escluderà von der Leyen da cena leader 17 giugno 2024″/ Politico: “Ostacola nuovo mandato e punta a…”

Le starebbe provando tutte Charles Michel per far crollare la candidatura di Ursula von der Leyen per la presidenza della Commissione europea, infatti ci sarebbe un nuovo piano: tenerla fuori dal vertice informale dei leader dell’Ue. Il presidente del Consiglio europeo, stando a quanto rivelato da Politico, durante i colloqui con i leader dell’Unione europea e i loro assistenti, avrebbe suggerito di escludere il capo della Commissione dalla riunione del 17 giugno, durante la quale i capi di Stato e di governo discuteranno degli incarichi più importanti.

Candidati Presidente Commissione Ue, chi sono e cos'è lo Spitzenkandidat/ Perché ECR e ID non li presentano

Il quotidiano cita sette diplomatici, funzionari e funzionari governativi nazionali dell’Ue (che hanno chiesto di restare anonimi) come fonti delle informazioni raccolte, che rappresenterebbero l’ulteriore dimostrazione dell’aspra rivalità tra Charles Michel e Ursula von der Leyen, ormai un caso diplomatico che va avanti da tempo. “Gli Stati membri sono sempre più irritati per il ruolo di Charles Michel nel processo di selezione del Presidente della Commissione, sembra essere guidato da motivazioni puramente personali“, ha dichiarato un diplomatico europeo.

Sondaggi Elezioni Europee 2024/ Commissione Ue, Draghi 47% manda ko Von der Leyen: destra ‘punta’ su Mario

IL PIANO ANTI-VON DER LEYEN DI CHARLES MICHEL

Spetta a Charles Michel decidere chi può partecipare a tale vertice informale, me le cancellerie europee si starebbero opponendo con forza alla sua proposta, stando a quanto riferito da diplomatici e funzionari a Politico. La rivalità con Ursula von der Leyen starebbe irritando le capitali europee, alcune delle quali ritengono che Michel stia tentando di far fuori von der Leyen e di ostacolare un suo potenziale secondo mandato a capo della Commissione Ue. C’è chi sospetta che Michel stia architettando un piano per inserirsi nella corsa ai posti di comando, ad esempio come prossimo responsabile della politica estera dell’Ue.

ELEZIONI EUROPEE 2024/ Dopo il voto l'Ue cambierà atteggiamento con l'America Latina?

“Se vuole eliminare lei dalla stanza, dovrebbe eliminare anche se stesso“, ha fatto notare un diplomatico europeo. Un altro, in merito alle manovre del presidente del Consiglio europeo, ha aggiunto che “c’è un po’ di irritazione“, sia all’interno dell’ufficio della von der Leyen che tra i leader. Un portavoce di Michel, interpellato dal quotidiano per un commento, non ha risposto. Dal canto suo, Ursula von der Leyen si aspetta l’invito. Lo segnala la vice portavoce capo della Commissione Ue, Arianna Podestà, durante il briefing quotidiano con i media.











© RIPRODUZIONE RISERVATA