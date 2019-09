Michela Andreozzi/ “La mia vita è meravigliosa anche senza figli!”

Michela Andreozzi ospite di “Storie Italiane” si racconta come donna, attrice, regista e moglie. “Ho passato tutta la giovinezza sentendomi inadeguata”, si legge durante la clip di presentazione che ha proposto Eleonora Daniele dopo la sua presentazione in studio. “Attacchi di panico? È un modo per dire che durante la giovinezza abbiamo cercato la nostra strada con inquietudine… Non sapevo dare forma alla mia agitazione. Parlarne è un modo per incoraggiare chi mi segue e legge. Sono molto positiva, sarei un’ingrata a non esserlo”. La decisione di non avere dei figli è stata molto chiara ed evidente in lei, tanto da scriverne anche un divertente libro di successo: “La vita può essere meravigliosa anche senza bambini”, ha dichiarato. “La mia vita dell’anima è ascoltarmi ed essere onesta. Non tutti fanno le stesse scelte ma le scelte di tutti vanno rispettate. Mi piace la vita che faccio e il lavoro che faccio. I miei figli sono i film… ci si sente a nostro agio anche senza mettere al mondo dei bambini”.

Michela Andreozzi ospite di Storie Italiane

Michela Andreozzi prosegue la sua intervista a Storie Italiane parlando della sua famiglia. L’ultimo film è “Brave ragazze”, con un cast pieno di amiche (tra cui Serena Rossi, Ambra Angiolini, Silvia D’Amico e Ilenia Pastorelli) ed anche il marito. “E’ una storia vera, successa in Francia negli anni ’80 e l’abbiamo ambientata a Gaeta. È una storia di cronaca riscritta per il cinema”, racconta la regista ad Eleonora Daniele. Successivamente il videomessaggio a sorpresa di Ilenia: “Ti mando un bacio e voglio farci un grande in bocca al lupo per questa avventura insieme!”. “Ciao “sorema” ci tenevo a mandarti un video perché ti voglio bene da tantissimo tempo… è stato stupendo farmi dirigere da te!”, afferma invece la dolcissima Serena Rossi. Successivamente in studio Davide De Marinis, tra i protagonisti di Tale e Quale: “E’ un’impresa difficilissima da fare!”, chiosa la Andreozzi prima di lasciare lo studio. Il suo nuovo film arriverà ufficialmente al cinema il prossimo 10 ottobre.

