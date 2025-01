E’ lei, l’aquila di Ligonchio: inarrivabile e irriducibile, semplicemente Iva Zanicchi. Una donna che lungo il corso della sua carriera, come Re Mida, ha reso oro tutto ciò che ha toccato. Dalla musica alla tv, passando per la politica; è certamente sul palco che ha il suo baricentro ma con un fuoco che arde nel suo cuore da sempre e che ha contribuito a portarla in alto nella sua vita professionale, ovvero la famiglia. In particolare, la cantante ha spesso raccontato del rapporto viscerale con sua figlia Michela Ansoldi: un legame che non smette mai di celebrare nei vari salotti televisivi pur ammettendo degli errori forse commessi in passato.

La fama, gli impegni, la necessità di assecondare la scia del successo che negli anni divampava: Iva Zanicchi ha vissuto picchi incredibili di notorietà anche quando già viveva la maternità. Sua figlia Michela Ansoldi è stata comunque cresciuta con amore ma inevitabilmente, in alcuni momenti, l’assenza è stata percepita. Lo ha confessato proprio la cantante in diverse interviste spiegando come solo con la maggiore età sua figlia sia riuscita a parlare di queste sue mancanze: “Ha sofferto per la mia assenza, avrei dovuto portarla con me nei miei viaggi di lavoro”.

Iva Zanicchi sul rapporto con la figlia Michela Ansoldi: “E’ eccezionale…”

Nessuna madre è perfetta, i figli altrettanto: è nella natura umana commettere degli errori e forse una volta realizzati permettono di amplificare ulteriormente l’amore che suggella un legame. E’ sicuramente andata così nel caso di Iva Zanicchi e sua figlia Michela Ansoldi: “Io volevo solo proteggerla, oggi cambierei tutto”. Ed effettivamente, la cantante ama parlare della bellezza del rapporto di oggi: “Mia figlia Michela è eccezionale, c’è sempre per me ogni volta che ne ho bisogno”.