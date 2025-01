Originaria di Ligonchio, in provincia di Reggio Emilia, Iva Zanicchi, nata nel 1940, è la terza di quattro figli. Da giovanissima è stata protagonista di una puntata di Campanile sera con Mike Bongiorno: da quel momento è cominciata la sua passione per la musica. L’artista romagnola ha cominciato così a prendere lezioni di canto e ad esibirsi nelle balere romagnole, esordendo anche in un festival itinerante nel 1960. Ha poi preso parte a Voci Nuove Disco d’Oro a Reggio Emilia, qualificandosi per la finale e arrivando seconda davanti a Orietta Berti e Gianni Morandi.

Ha poi preso parte al Festival Nazionale per Voci Nuove di Castrocaro, colpendo la critica e i discografici. Da quel momento è iniziata la sua carriera, che l’ha portata ben presto molto in alto. Nel corso della sua carriera, infatti, Iva Zanicchi ha vinto ben tre volte il Festival di Sanremo, trionfando in tre differenti edizioni: nel 1967, nel 1969 e nel 1974. L’artista ha partecipato al concorso canoro più importante in Italia in undici occasioni, riuscendo appunto a vincere tre volte in sette anni, diventando inoltre la cantante donna ad aver trionfato più volte a Sanremo.

Iva Zanicchi, straordinaria carriera in giro per il mondo

Iva Zanicchi ha ottenuto un successo importantissimo negli anni Sessanta e Settanta insieme ad altre illustri colleghe quali Mina, Orietta Berti, Patty Pravo e Milva. L’artista nata a Ligonchio ha ottenuto una popolarità clamorosa non solamente in Italia ma in tutto il mondo, arrivando a cantante con lunghe tournée anche negli Stati Uniti, in Giappone, in Brasile, in Argentina, in Canada e molti altri Paesi.

Ricordando il suo primo Sanremo, Iva Zanicchi ha rivelato: “È stato bello, sono stata anche sciocca perché la prima sera mi hanno fatto una standing e io ho detto che il mio Festival sarebbe potuto finire lì e mi hanno ascoltata. Ho cantata come una gatta in calore, malissimo, ho pianto dopo, non sentivo la musica ma cantavo con i gesti del maestro”.

