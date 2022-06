Michela Forte, chi è la compagna di Dimartino/ “La notte che è nata mia figlia…”

Michela Forte, ecco chi è la fidanzata di Dimartino

Michela Forte è la fidanzata del celebre cantautore Dimartino. Entrambi sono piuttosto riservati e sono molto attenti a tenere la loro storia d’amore alla larga dai riflettori del gossip. In ogni caso sappiamo che la dolce metà dell’artista lavora come fotografa e che lo segue nella maggior parte dei suoi contenuti fotografici. E’ a sua firma, ad esempio, la copertina dell’album di Dimartino “Afrodite”, come rivelato in un’intervista rilasciata dallo stesso al sito nofunzine.it. La vita della coppia, a quanto pare, si svolge a Milano, anche se il cantante resta molto legato alla sua terra d’origine, Palermo. Proprio in Sicilia, nel 2020, ha deciso di trascorrere il lockdown, per avvicinarsi alla famiglia.

Dimartino e il legame con la famiglia, la sua terra d’origine

“Sono rimasto a casa a Palermo con la mia compagna e nostra figlia e ho visto i miei vicini che non conoscevo dopo dieci anni”, ha raccontato Di Martino. Assieme alla fidanzata Michela Forte ha messo al mondo la figlia Ninalou, nata nel 2017, alla quale ha dedicato il disco “Afrodite”. La nascita della bambina ha rappresentato una svolta nella vita della coppia, che è diventata a tutti gli effetti una famiglia. “La notte che è nata mia figlia, uscendo per fumare una sigaretta, mi sono trovato a contemplare il Castello di Venere sul monte Erice e la fascinazione per quella visione mi ha permesso di approdare ad un titolo definitivo, anche se il nome in se esercitava su di me un notevole magnetismo”, aveva raccontato in un’intervista a Repubblica, Di Martino.

