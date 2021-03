Michela Forte, compagna di Dimartino, chi è?/ Fotografa di successo e mamma…

Michela Forte chi è? E’ l’autrice di gran parte degli scatti del cantautore Dimartino, presto sul palco di Sanremo 2021 in coppia con Colpaesce per cantare la depressione e non solo, nonchè sua compagna nella vita. Uno dei nomi meno noti di questo Amadeus bis a Sanremo è proprio quello di Dimartino ma non in molti sanno che la sua canzone “Musica Leggerissima” è data come favorita. Ma cosa fa nella sua vita privata e chi è la sua compagna? Anche in questo caso parliamo di un nome famoso, almeno per gli addetti ai lavori, visto che Michela Forte è una fotografa che lo segue nella maggior parte dei suoi scatti e che ha fatto per lui la copertina dell’ultimo album da titolo “Afrodite”. Non sappiamo molto della loro relazione in quanto i due sono molto legati alla loro privacy ma quello che sappiamo è che vivono a Milano ma che hanno passato il loro lockdown in quel di Palermo, città natale del cantautore.

Michela Forte, chi è? La compagna di Dimartino e la mamma della piccola Ninalou

Secondo i bene informati anche la bella Michela Forte, fotografa di successo spesso legata alle sue immagini in bianco e nero, dovrebbe essere siciliana e, in particolare, di Erice. La compagna ha regalata a Dimartino il dono più grande, la piccola Ninalou, nata nel 2017, alla quale proprio l’artista ha dedicato il suo disco “Afrodite”. La coppia ha spiegato l’origine del suo nome rivelando: “Nina viene da mia madre, Lou da Lou Reed, perché la mia compagna è una superfan dell’ex Velvet Underground”. Al momento non sappiamo altro su Michela Forte e sulla coppia ma siamo certi che queste giornate sanremesi scaveranno a fondo su di lei.



