Michela Magalli figlia di Giancarlo/ La malattia: “A una diagnosi non si è ancora arrivati”

Michela Magalli è la cocca di papà e forse l’unica rispetto alla sorella maggiore Manuela ad essersi avvicinata al mondo di Giancarlo Magalli. Per il profondo affetto che li unisce, il conduttore sceglierà di non indagare troppo sull’amore improvviso fra l’ex moglie Valeria Donati e uno psicologo a cui si rivolgerà per curare un mal di testa sospetto. “Due genitori in lite non sono mai una bella cosa“, confessa il conduttore al settimanale Gente parlando di come mai abbia scelto di non denunciare il professionista. L’ex moglie infatti si innamora dello psicologo durante le loro sedute e questo avrebbe dato modo a Magalli di valutare la denuncia. Si fermerà lì, pensando alla 14enne Michela ed a quanto avrebbe potuto soffrire da quel suo gesto. Anni più tardi la ragazza riuscirà a diventare un’icona di Instagram, amata da tanti follower anche per il suo aspetto fisico sexy. In molti però seguiranno preoccupati le notizie di cronaca quando rivelerà a mezzo social di avere una strana malattia. Di cui tra l’altro non si sa nulla di preciso, visto che scriverà agli ammiratori “A una diagnosi, purtroppo, ancora non si è arrivati“. In base alle sue dichiarazioni potrebbe trattarsi di tutto, dal virus di Epstein-Barr fino ad una malattia esentematica.

Michela Magalli: la figlia influencer del conduttore Rai

Classe ’94 e romana verace: Michela Magalli ha scelto di seguire la sua strada ed allontanarsi dall’ala protettiva del padre, anche se ad oggi vanta oltre 33 mila follower solo su Instagram. La breve biografia sui social della figlia di Giancarlo Magalli sottolinea la sua attuale occupazione come Amazon Influencer, ma gli scatti scelti per le condivisioni con i suoi fan parlano anche della sua forte passione per la moda. A volte piccanti, come il primo piano sul suo volto, labbra socchiuse e occhi serrati, mentre mostra un anello firmato Giulia Barela. Oppure filo-americana in occasione dello scorso 4 luglio, quando sceglie di sfoggiare una canottierina con stampa USA ed una bandiera con stelle e strisce che, svela, è stata prodotta in realtà in Cina. Il padre Giancarlo Magalli intanto sarà ospite di Non disturbare per la puntata che andrà in onda su Rai 1 nella seconda serata di oggi, martedì 23 luglio 2019. “I commenti sui piedi vincono un maleficio gratis“, ironizza invece negli ultimi giorni a corredo del suo ultimo post, dove mostra i prodotti di diversi brand e un primo piano delle sue estremità. Clicca qui per guardare la foto di Michela Magalli.

