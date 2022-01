Michela Murgia ricoverata: “Sono in terapia intensiva”/ Intervento toracico, come sta

Michela Murgia ricoverata in ospedale: la giornalista e scrittrice è in terapia intensiva. A rivelarlo lei stella attraverso alcune stories pubblicate su Instagram. “Buon anno da me, che da qualche giorno sono in terapia intensiva al San Camillo”, ha esordito. Quindi, ha spiegato di essere stata sottoposta ad un “intervento di chirurgia toracica” che la terrà in ospedale “ancora per un po’”. Michela Murgia ha però voluto rassicurare tutti i suoi followers riguardo le sue condizioni di salute: “Sto bene”.

Michela Murgia si è però preoccupata di informarli che la sua tradizionale “rassegna sessista” non potrà essere curata da lei, in virtù appunto del suo ricovero in ospedale. Non poteva mancare il ringraziamento al pronto soccorso e alla prima chirurgia del Fatebenefratelli, ma anche “le meravigliose persone” che la stanno curando ora al San Camillo. Riguardo il motivo del suo intervento non si è sbilanciata, a tutela della sua privacy.

Michela Murgia all’amica: “Mi ha salvato il respiro”

Ma tra le persone che Michela Murgia ha voluto ringraziare su Instagram c’è anche Chiara Tagliaferri, che con lei è autrice del progetto Morgana, il podcast diventato poi un libro. “Soprattutto ringrazio Grey’s Anatomy, che ha reso Chiara Tagliaferri la paramedica più rompicogli*ni del mondo. La sua tigna a questo giro mi ha salvato il respiro”. Tra i ringraziamenti della giornalista e scrittrice c’è pure “la persona che in sala operatoria l’ultimo dell’anno ha pronunciato le parole magiche ‘portate degli stupefacenti per questa signora’. Era l’anestesista e io, senza gratitudine, quando mi sono svegliata dalle nebbie mie lisergiche l’ho insultato. In coreano”.

Le stories sono state pubblicate su Instagram da Michela Murgia che, sempre a tutela della sua privacy, ha preferito mostrare solo la sua mano sul letto ospedaliero con la flebo attaccata e il saturimetro attivo. Da parte nostra gli auguri di pronta guarigione.



