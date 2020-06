Michela Persico incinta: “Work in progress”/ Dal medico per l’ecografia con Rugani

Pubblicità

Michela Persico e Daniele Rugani ci aggiornano sulla gravidanza. La bellissima giornalista sportiva ha infatti postato su Instagram uno scatto che la vede stesa sul tipo lettino usato per le ecografie. Al suo fianco il difensore della Juventus, che sfoggia un gran sorriso dopo aver visto l’immagine di suo figlio nella nuova ecografia. I due la mostrano poi anche ai follower, dedicando loro anche un primo piano del bebè in arrivo nelle stories della Persico. “Work in progress” è la didascalia che affianca lo scatto dei due dal medico e che dunque conferma che la gravidanza procede per il meglio. Ma si tratta di un maschietto o di una femminuccia? Di recente Michela ha rilasciato un’intervista a Gossip.it raccontando non solo la sua quarantena ma anche qualche dettaglio in più sulla gravidanza.

Michela Persico, nuovi dettagli sulla gravidanza e non solo

“Stiamo aspettando di conoscere il sesso. Ma non abbiamo preferenze.” ha ammesso la giornalista. D’altronde, ricordiamo, la notizia della gravidanza è arrivata pochi giorni dopo quella della positività di Rugani al Coronavirus: “Ricordo tutto perfettamente.- ha raccontato la Persico – Era sera tardi e stavo guardando un film sdraiata sul divano. Sapevo che Daniele aveva fatto il tampone, ma, forse per una sorta di autodifesa personale, ero sicura che non fosse positivo. All’improvviso ecco la sua telefonata. Non ci volevo credere, continuavo a ripetergli “ma è uno scherzo, vero? Perché non fa ridere“. Ma mentre Daniele mi parlava la tv dà la notizia: “Rugani positivo al coronavirus”. Un colpo al cuore. Il mio cervello è andato in cortocircuito.” ha raccontato.

Visualizza questo post su Instagram ⚠️ Work in progress!! ❤️🤣 #noi #family Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico) in data: 13 Giu 2020 alle ore 9:08 PDT





