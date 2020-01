MICHELA QUATTROCIOCCHE/ “In cantiere l’idea di avere un altro figlio, magari maschio”

Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani sono ospiti da Verissimo. Parlano delle figlie, Aurora e Diamante, che per lui sono come due fidanzate: “Una gioia che non riesco neanche a descriverti, sono le mie due nuove mogli, a volte la mettiamo in disparte”. Lui però desidera un figlio maschio: “In cantiere c’è l’idea di avere un altro figlio”. I due sono molto diversi: “Io sono molto teatrale” racconta l’attrice. “Una volta ho preso il suo telefono e vedo i numeri solo di donne. Cancello tutta la rubrica. Lui, pensavo si arrabbiasse, ha detto questa è pazza e si è messo a ridere. Lui è anche geloso della moglie: “Gli faccio degli scherzi per farlo ingelosire e arrabbiare. Se lei si comporta bene, io non sono geloso”. Aquilani ora è allenatore: “Vorrei diventare allenatore della Roma” rivela alla Toffanin. La Toffanin e la Quattrociocche si promettono di rivedersi a breve per annunciare magari l’arrivo del terzo figlio. (agg. Chiara Greco)

Michela Quattrociocche, intervista con il marito Alberto Aquilani a Verissimo

Michela Quattrociocche riesce ancora a far girare la testa ai suoi fan, grazie al fisico mozzafiato ed un fascino incredibile. Anche se è legata da tempo all’ex calciatore Alberto Aquilani, la donna è riuscita a far innamorare di sè una grossa fetta del pubblico italiano. E non solo con i suoi scatti sensualissimi su Instagram, ma anche grazie alla partecipazione in Scusa ma ti chiamo amore nel ruolo di Niki Cavalli. Del resto è stato proprio per questa partecipazione che Michela ha visto esplodere la propria attività sui social, consolidando il proprio ruolo di influencer. A far palpitare il cuore degli ammiratori è uno degli ultimi scatti che ha pubblicato su Instagram, dove la vediamo in bikini a bordo piscina, a Dubai. Clicca qui per guardare la foto di Michela Quattrociocche. Una vacanza che definisce meravigliosa e che le ha fatto vivere un meraviglioso Capodanno con le due figlie Aurora e Diamante, che appaiono glamour al pari della mamma in altri scatti precedenti. In ritardo rispetto al resto degli italiani, Michela ha approfittato del rientro in Italia per disfarsi dell’albero di Natale, come svela nelle Storie.

Michela Quattrociocche, 13 anni di nozze con Alberto Aquilani

13 anni di nozze per Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani, una delle coppie più solide del piccolo schermo. A distanza di circa un mese dal suo 30esimo compleanno, l’attrice che è salita alla gloria per il film Scusa ma ti chiamo amore continua a catturare l’attenzione degli ammiratori della coppia. Merito anche di quel party tutto vip e a sorpresa che il ct della Fiorentina Under 18 ha deciso di dare nella loro Roma, nonostante alcuni piccoli ostacoli nell’organizzazione: “Alberto tarda a prepararsi, mentre io sono pronta da un’ora”, ha sottolineato lei su Instagram, ignara del fatto che non sarebbe andata ad una cena romantica solo con la sua dolce metà. Oggi, sabato 11 gennaio 2020, Michela Quattrociocche e il marito saranno ospiti di Verissimo per parlare della loro lunga storia d’amore. Un sentimento forte che tuttavia sembra non aver alimentato nell’attrice la passione per il calcio. “Zero, non mi è mai piaciuto”, ha detto tempo fa a La Gazzetta dello Sport, “simpatizzo per la Roma perchè in famiglia tra i miei e Alberto sono tutti giallorossi, ma io non guardo neanche le partite. Mi annoiano. Non so nulla di calcio, ho fatto certe figuracce allo stadio…”. La sua specialità invece è dietro ai fornelli: ama cucinare. A differenza di quanto si potrebbe pensare, vista la sua presenza sui social, non apprezza molto il dover apparire a tutti i costi. “Non mi piacciono troppo le foto in posa”, sottolinea, “cerco di far conoscere la vera me: ad esempio pubblico le foto mentre cucino, cose semplici”.

Un fisico da far girare la testa

