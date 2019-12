Michela Rocco di Torrepadula, ex moglie Enrico Mentana/ “Bugie hanno le gambe corte”

Michela Rocco di Torrepadula è l’ex moglie di Enrico Mentana, il giornalista ospite della puntata di Verissimo in onda sabato 14 dicembre su Canel 5. La coppia è stata sposata per 11 danni dal 2002 al 2013 fino all’amara e difficile separazione che tanto ha fatto soffrire la ex Miss Italia 1987. L’attrice, conduttrice ed ex modella oggi ha ritrovato il sorriso con Michele, il nuovo compagno con cui è stata paparazzata in dolce compagnia sulla neve, ma in passato non ha mai nascosto il suo enorme dolore durante la separazione dall’ex marito. La conduttrice di La7, infatti, via social ha criticato ed attaccato l’ex marito Enrico Mentana portando alla luce i reali motivi della fine del loro matrimonio. La ex Miss Italia via Twitter ha pubblicato una serie di foto e post che hanno spinto il direttore di La7 a cancellarsi dal social proprio per evitare di leggere i twee al vetriolo della ex moglie. Un esempio? Una sera Michela si è fotografata ai lavelli intenta a pulire i piatti accompagnando la foto con la didascalia: “Mio marito la domenica va a Venzia con F.F.. Si sa le bugie hanno le gambe corte, mentre io resto qui a lavare i piatti”.

Michela Rocco di Torrepadula e Enrico Mentana: “mio marito e la liaison con una giornalista”

Durante la separazione da Enrico Mentana, Michela Rocco di Torrepadula ha più volte infangato il giornalista e direttore di La7 condividendo sui social alcuni aneddoti e retroscena sulla fine del loro matrimonio. “Se vs marito vi tradisse con la vs migliore amica che ha tenuto in braccio i vs figli e ha approfittato di un momento buio, come reagireste?” scriveva poco dopo la notizia della fine del matrimonio. Un cinguettio al vetriolo che poco dopo è stato seguito da un altro ancora in cui la conduttrice scriveva: “wow! Dicitur mio marito abbia avuto liaison dangereuse con una giornalista. Spero a livello di una Barbara Serra, non una borgatara sfigata…”. Non solo, la ex Miss Italia 1987 ha puntato il dito anche contro la nuova compagna di Mentana sottolineando: “il peggior nemico lo troverete tra le persone che frequentano la vostra famiglia. Sono a conoscenza delle vostre dinamiche, punti deboli….si insinuano come serpi velenose e al momento opportuno, pungono e avvelenano”.

Michela Rocco di Torrepadula: “paladina delle donne mature e infelici”

La conduttrice di La7, sempre via social, si era definita: “paladina delle donne mature e infelici o strega per le ragazze che corteggiano o si fanno corteggiare da uomini potenti” incolpando l’ex marito Enrico Mentana di essersi fidanzato con una giovane giornalista. Tra i tweet dedicati da Michela Rocco di Torrepadula all’ex marito va ricordato anche questo: “schiena bloccata,Giulio a 48 ore dall’intervento,Vittoria con sbalzi glicemici e mio marito con FF a Venezia #bugieconlegambecorte” dove FF è riferito alla nuova fiamma Francesca Fagnani. Twitter è stata “l’arma social” utilizzata dalla conduttrice ed ex modella per colpire l’ex marito; un social su cui ha detto: “twitter è meglio di uno strizzacervelli. Se non sei un narcisista, le critiche ti fanno pensare. E risparmi 100 euro a seduta”.



