Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti/ “Aspettiamo il secondo figlio, è femmina”

Michelangelo Tommaso, protagonista da anni della soap opera di Raitre “Un posto al sole” in cui interpreta Filippo Sartori, ospite di Vieni da me, racconta il suo amore con Samanta Piccinetti, conosciuta proprio sul set della soap e diventata, poi, sua moglie e madre di suo figlio. “Tra pochi giorni festeggerò il mio 18esimo compleanno sul set di Un posto al sole. Dovevo restare sei mesi e sono passati 18 anni”, racconta l’attore. Filippo è stato, poi, vittima, insieme alla moglie Samantha Piccinetti, di un furto d’identità per le truffe amorose. “Ho avuto notizia di quello che stava succedendo durante l’estate dello scorso anno quando mi scrisse una ragazza tedesca che mi disse che c’era un ragazzo si spacciava per me chiedendole dei soldi. Poi a dicembre dell’anno scorso mi ha scritto un’altra donna tedesca chiedendomi dove fossi e che era distrutta. Mi disse che aveva una relazione virtuale con me da un mese e che mi aveva mandato anche dei soldi”, spiega l’attore che preferisce non svelare la cifra.

MICHELANGELO TOMMASO E SAMANTA PICCINETTI: “ASPETTIAMO LA SECONDA FIGLIA”

Michelangelo Tommaso, poi, svela ciò che gli sta accadendo da pochi giorni e di cui finora non ha mai parlato. “Hanno creato un profilo con il numero accanto in cui dicevano che ero in crisi con mia moglie, che ero vedova per adescare le fans”, confessa l’attore. “Ho denunciato tutto“, aggiunge poi Michelangelo che spera che tutto finisca il prima possibie. Michelangelo, infatti, svela di ricevere spesso messaggi anche sul cellulare che è stato anche localizzato anche in Africa. “Ora prenderò un telefono nuovo e spero che tutto finisca”, dice. Si passa poi all’amore con Samanta Piccinetti: “Ho incontrato Samantha in un periodo in cui non cercavo l’amore. Nel 2007 ho avuto una profonda crisi personale. Non mi sentivo all’altezza, mi sentivo a disagio con me stesso e ho dovuto fare i conti con i miei lati complicati. Ho avuto anche attacchi di panico e di ansia molto forti”, racconta Michelangelo che dopo aver lavorato su se stesso ha trovato la sua strada non solo sul lavoro, ma anche in amore con Samantha che è poi diventata sua moglie che l’ha reso papà di una bambina che, oggi, ha 4 anni. Samanta Piccinetti, poi, entra in studio per annunciare di essere incinta del secondo figlio. “Sono al sesto mese e aspetto un’altra femmina”, annuncia l’attrice.

