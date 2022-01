Michele Bravi, “Inverno dei fiori”, canzone di Sanremo 2022/ Il ritorno dopo l’incidente automobilistico

Michele Bravi torna a Sanremo 2022 in cerca di conferme

Nel 2017 Michele Bravi aveva conquistato un ottimo quarto posto al Festival di Sanremo 2022, adesso si candida di nuovo con il brano Inverno dei fiori (qualche riferimento alla Riviera dei Fiori?) alla cui composizione del testo ha preso parte anche il figlio di Mogol. Contemporaneamente, Bravi appare sugli schermi televisivi come attore nella serie tv Monterossi, il giallo tratto da un romanzo dello scrittore Alessandro Robecchi. Protagonista della serie è Fabrizio Bentivoglio. Nel cast anche Carla Signoris, Maria Paiato, Donatella Finocchiaro e Luca Nucera. Queste le parole pubblicate nei social da Michele: “È stato un privilegio immenso poter recitare e lavorare con alcuni tra i più grandi professionisti del cinema italiano. Finalmente la serie è anche vostra”.

E la canzone di Michele Bravi per Sanremo 2022 “Inverno dei fiori”? Carina, ma non spicca mai. Base sintetica, voce singhiozzante un po’ come si usa oggi, non è uno di quei brani che lascerà il segno, ma magari l’effetto visivo avrà un ruolo nel determinare il voto del grande pubblico da casa, soprattutto quello femminile. Michele Bravi dedicherà la sua gara ai nonni, come ha spiegato sul profilo Instagram @sanremorai: “Mi hanno insegnato l’amore. Sul palco dell’Ariston canterò una canzone d’amore e le prime persone che mi hanno insegnato cosa vuol dire intrecciarsi tra persone sono loro”. A proposito del brano dice: ““Quando si ama- spiega Michele- non esistono le stagioni, le corse, il fiato spezzato. Il tempo si dilata, si allunga, si tende come un elastico. Chi ama ha il dono di vivere più lentamente il percorso di un’esistenza e assorbire il tempo come occasione per abitare dentro i dettagli”.

