Michele Bravi/ Pronto ad Amici Speciali: “Dire che ho ritrovato la mia voce è prematuro”

“Prima quello che mi capitava si divideva in modo binario: bene o male, bianco o nero, giusto o sbagliato. Ora è tutto diverso. Credo lo capisca chi ha vissuto una tragedia: le cose non le cataloghi, le accetti”. Parlava così circa un anno fa Michele Bravi, nella prima intervista, rilasciata al Corriere della Sera, dopo il tragico incidente che l’ha visto protagonista. Il cantante, 25 anni, era alla guida di un’auto in car sharing, a Milano, quando si è scontrato con una moto di grossa cilindrata. Alla guida una donna di 58 anni che, purtroppo, non ce l’ha fatta. Un episodio che ha inevitabilmente cambiato la vita del cantante che, per un anno, è rimasto in totale silenzio, allontanandosi da tv e radio. Oggi il tempo di rimanere in disparte e, soprattutto, lontano dalla musica è però finito.

Michele Bravi riparte con Amici Speciali: “Voglia di ricominciare”

Michele Bravi ha deciso di rimettersi in gioco. Venerdì 15 maggio su Canale 5 parte Amici Speciali, un’edizione tutta rinnovata del format di Maria De Filippi che vede sfidarsi dei campioni, seppur giovanissimi, della danza e del canto. Talenti già noti ma esplosi non solo grazie ad Amici. Tra i 12 volti troviamo proprio lui, Michele Bravi. Il cantante ha deciso di accettare questa nuova possibilità e mettersi alla prova in un’avventura inedita e sicuramente affascinante, oltre che in sfida contro altri 11 concorrenti. Solo qualche tempo fa, di fronte alla possibilità di tornare a cantare, Michele dichiarava: “Dire che ho ritrovato la mia voce è prematuro”, tuttavia ammetteva, “Ho tanta voglia di ricostruire la realtà, quello sì!”. Quel momento è arrivato e i suoi tantissimi fan non vedono l’ora di scoprire come se la caverà ad Amici Speciali.



