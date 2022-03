Michele, Chi è il concorrente di Amici 2022/ Il ‘vero’ ballerino secondo la Celentano

Chi è Michele, il concorrente del serale Amici 2022

Uno dei protagonisti del serale Amici 21, per la sezione danza, è Michele Esposito. Il ballerino ha 22 anni ed è originario di Teverola in provincia di Caserta, anche lui campano come il compagno odi squadra LDA al secolo Luca D’Alessio. Sin da piccolo decide di dedicare anima e corpo alla sua più grande passione, la danza. Talento e disciplina fanno di lui il connubio perfetto per un ballerino che vanta un’importante preparazione nella danza classica. All’età di 11 anni comincia a frequentare l’Accademia di danza a Zurigo, dove soggiorna per almeno 6 anni, alle prese con gli studi matti e disperatissimi. Non appena concluso il percorso accademico, poi, si trasferisce ad Amsterdam, dove si unisce alla compagnia nazionale. Michele prende parte ad Amici 2022 non solo allo scopo di far conoscere la sua arte ad un pubblico vasto, ma anche per aiutare la famiglia fortemente provata dal l’emergenza Coronavirus abbattutasi in Italia.

Il percorso di Michele ad Amici 21: le lodi di Alessandra Celentano…

Di recente, Michele Esposito torna in Italia per candidarsi alle selezioni di Amici 2022, dove a conquistare un banco come voluto dalla maestra Alessandra Celentano, che lo adotta nel suo team. Da subito la maestra di danza classica elogia Michele al suo ideale di ballerino, attribuendogli importanti doti e competenze in fatto di tecnica per ciò che concerne la danza classica, che com’è risaputo, per lei è la madre di tutte le danze. In vista del via al serale di Amici 21, Alessandra Celentano lo schiera in un guanto di sfida lanciato contro Christian, allievo di Raimondo Todaro, che per la maestra è volto a mettere in risultato chi è un vero ballerino e chi non lo sarà mai con espliciti rispettivi riferimenti al suo pupillo e l’allievo competitor. Ad oggi, tuttavia, Voto di ammissione al serale per Michele: 7.5

Curiosità su Michele: squadra di appartenenza al serale di Amici 2022

Michele Esposito, tra le altre curiosità, vanta un importante seguito su Instagram, dove segna quasi 7mila followers. Al serale di Amici 21 è un membro del team capeggiato da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, nonché compagno di squadra dei cantanti LDA, Gio, Luigi, Calma e la ballerina Carola e Leo.











