Michele Cucuzza/ “Fedez Vs Rai? Ha fatto bene! Niente censure preventive ad artisti”

Volto della Rai, ottimo giornalista e oggi anche amatissimo opinionista della Mediaset, Michele Cucuzza è stato per anni il simbolo de La Vita in diretta, programma che molti vorrebbero tornasse a condurre. Si tratta però di un capitolo chiuso per il conduttore, come lui stesso ha ammesso nel corso di una chiacchierata con il giornalista Francesco Fredella su RTL 102.5 News. “La Vita in diretta? I colleghi che conducono ora sono bravissimi, non c’è bisogno di pensare a me.” ha dichiarato Cucuzza, riflettendo poi su come sia cambiato il suo lavoro negli ultimi anni: “Il giornalismo è cambiato moltissimo con l’avvento dei social, perché ormai ciò che conta è la rapidità e l’interattività. Una volta le notizie ce le cercavamo, ora sono le notizie che cercano noi. Però ci sono anche molte fake news.”

Michele Cucuzza, scherzo Le Iene/ “Si vergogna di dire che è andato a prostitute?”

Michele Cucuzza dalla parte di Fedez: “Sono d’accordo con il Ddl Zan”

D’altronde anche l’attenzione dei paparazzi è cambiata nei suoi riguardi negli anni. Michele Cucuzza, su RTL 102.5 News, ha dichiarato: “Se stai tutti i giorni in televisione, come quando facevo La Vita in diretta, l’attenzione è maggiore. Adesso le cose sono cambiate. E poi uno sa benissimo come cavarsela, se non vuoi essere paparazzato non ci riescono, a meno che non ti perseguitano, visto che è capitato a qualcuno ma a me no.” Proprio parlando di giornalismo e di Rai, Michele Cucuzza si è espresso anche sulla polemica che ha coinvolto Fedez e la Rai negli ultimi giorni: “Fedez? Ha fatto benissimo. Sono d’accordo con il Ddl Zan. Gli artisti devono essere liberi di esprimersi, non ci possono essere censure preventive”, ha ammesso.

LEGGI ANCHE:

Matilde, figlia di Michele Cucuzza/ Analista finanziaria e modella dagli occhi bluMichele Cucuzza/ “Fiero della mia carriera: sono stato il primo a…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA