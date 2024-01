Michele Cucuzza, chi è l’ex moglie ‘misteriosa’/ La carriera delle figlie Matilde e Carlotta

Michele Cucuzza e il sofferto racconto sull’ex moglie: “La mia dannazione…”

E’ una prassi consolidata, soprattutto in “epoca social”, quella di ‘spiare’ la vita dei personaggi noti del mondo dello spettacolo con particolare riferimento alle curiosità di carattere sentimentale. Spesso sono proprio i personaggi noti a lanciare l’amo – anche involontariamente – portando così la curiosità a divampare. E’ capitato anche a Michele Cucuzza, noto conduttore e giornalista televisivo, che in passato ha avuto modo di argomentare su una delle sue più importanti storie d’amore, ovvero quella con la sua ex moglie.

Michele Cucuzza, chi è la nuova compagna Rosanna Catizzone/ Dottoressa e chirurga estetica

La particolarità del racconto di Michele Cucuzza in riferimento alla sua ex moglie risiede principalmente nel non aver mai menzionato il suo nome. Ai tempi del Grande Fratello Vip 4 – come racconta Il Messaggero – si lasciò però andare a parole dense di sofferenza ricordando quella relazione. “Mi sono dato da fare come un matto per recuperare e rimettermi con lei, alla fine ci sono riuscito; il risultato è durato pochissimo. E in più sono stati mesi disastrosi. In lei e con lei non c’era nulla che mi interessasse, diciamo che vivevo nella nebbia… Sapevo che sarebbe stata la mia dannazione. Non c’è nulla della mia vita privata che rifarei, perché so cosa significa soffrire”.

Michele Cucuzza, chi è la nuova compagna Rosanna Catizzone/ Dottoressa e chirurga estetica

Michele Cucuzza, le figlie Matilde e Carlotta: curiosità e professione

Nella vita di chiunque c’è comunque spazio a più forme d’amore, come può essere quello che lega genitori e figli. Michele Cucuzza può infatti contare su due splendide ragazze, Matilde e Carlotta. Con entrambe vanta un rapporto splendido nonostante siano nate da due relazioni differenti del giornalista e conduttore. La primogenita – come racconta Il Messaggero – è nata dalla relazione con una giornalista francese, vive appunto a Parigi.

Per quanto riguarda Carlotta, seconda figlia di Michele Cucuzza, risulta essere una talentuosa analista finanziaria, laureata appunto in Economia. Come racconta il portale, anche lei come il padre ha avuto modo di prendere parte al Grande Fratello Vip 4 facendosi conoscere al pubblico seppur senza l’intento di proseguire con la carriera televisiva. In passato ha avuto modo di entrare in contatto con il mondo della moda con un importante contributo alla Milano Fashion Week.

Michele Cucuzza, chi è la nuova compagna Rosanna Catizzone/ Dottoressa e chirurga estetica

© RIPRODUZIONE RISERVATA