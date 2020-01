Michele Cucuzza, Grande Fratello Vip / “Ho sciupato numerose belle storie d’amore…”

È il momento delle conoscenze e delle prime confessioni al Grande Fratello Vip 4. Michele Cucuzza, uno dei concorrenti più desiderati e ambiti dal conduttore Alfonso Signorini, ha parlato delle sue storie d’amore e della relazione con la sua attuale fidanzata, Rosanna Caltaizzone. La loro storia d’amore è tenuta al riparo dagli occhi indiscreti del gossip e dei paparazzi, ma il giornalista non fa mistero del grande amore che prova nei confronti della sua Rosanna. Cucuzza ha rivelato che il lavoro spesso li tiene lontani, ma questa situazione – che spesso potrebbe essere oggetto di problemi e discussioni – per loro due risulta essere un valore aggiunto: “Non c’è niente di meglio della condivisione tra due persone indipendenti”, ha affermato. Prima della storia con Rosanna, Cucuzza ha avuto diversi amori che, come dichiarato da lui stesso, sono stati “sciupati” a loro tempo e per questo motivo sfuggiti subito.

Michele Cucuzza parla del suo rapporto con la fidanzata Rosanna

Il giornalista è stato legato a diverse donne nel corso della sua carriera e da due delle sue relazioni più importanti sono nate anche le sue figlie, Carlotta e Matilde. Da due anni però è sentimentalmente legato ad un medico estetico calabrese, Rosanna Caltaizzone. Chiacchierando con alcuni dei suoi nuovi compagni di viaggio nella casa del Grande Fratello Vip, Michele Cucuzza ha rivelato diversi aneddoti sulle sue storie d’amore passate: “Ho sciupato numerose belle storie d’amore, l’amore va protetto e nutrito e spesso non mi non fatto trovare pronto”. Ora però c’è la sua fidanzata con cui condivide una vita completamente diversa, sempre incastrata con gli impegni lavorativi: “Ora vivo con una compagna da un pario di anni ma non stiamo sempre insieme lei è in giro spesso per lavoro. non c’è niente di meglio della condivisione tra due persone indipendenti”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA