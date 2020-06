Michele Cucuzza/ Isola dei Famosi o inviato per il GF Vip? “Ecco i miei progetti”

Pubblicità

Michele Cucuzza è pronto a rimettersi in gioco. Lo ha confermato nel corso della trasmissione Viaradio Autostrade per l’Italia nel digital space di RTL 102.5 condotta da Francesco Fredella. Il conduttore ha ricordato la sua avventura all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, dove è riuscito a scindere il conduttore, il volto televisivo, dal concorrente. “Sono stato il primo ad entrare nella Casa – ha ricordato – e lì ho incontrato poi Rita Rusic e l’ho baciata!” In effetti la scena è rimasta tra le più divertenti dell’ultima edizione e ha mostrato sin da subito un Cucuzza inedito per il pubblico italiano. Uno scenario in cui sembra essersi trovato benissimo, tanto da dirsi pronto a partecipare anche ad un altro reality.

Pubblicità

Michele Cucuzza inviato speciale nella prossima edizione del Grande Fratello Vip? L’ipotesi

Dopo il Grande Fratello Vip, Michele Cucuzza si dice pronto anche all’Isola dei Famosi: “Mai dire mai!”, ha infatti ammesso il conduttore che, intanto, ha in ballo un po’ di progetti lavorativi, purtroppo messi un po’ in pausa a causa della pandemia. “Nuovi progetti? Si, sono stati tempi un po’ difficili ma non mi piace stare con le mani in mano.” ci ha risposto Cucuzza in diretta radiofonica. E non manca una battuta sulla possibilità di vederlo anche come “ballerino” ella prossima edizione di Ballando con le stelle, visto anche l’assaggio di doti che ha regalato ai telespettatori proprio nella Casa del Grande Fratello. Di certo Cucuzza ha ammesso che non gli dispiacerebbe tornare al Grande Fratello Vip in una veste nuova: come opinionista o, meglio, come inviato!



© RIPRODUZIONE RISERVATA