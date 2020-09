Michele Cucuzza/ “La Contessa De Blanck vincerà il Grande Fratello Vip. Ecco perché”

Michele Cucuzza ne è convinto: Patrizia De Blanck potrebbe essere la vincitrice di questo nuovo Grande Fratello Vip. La Contessa del popolo, finora grande protagonista del reality condotto da Alfonso Signorini, “ci fa divertire, è unica” ammette Cucuzza ai microfoni di Viaradio, il digital space di RTL 102.5 condotto da Francesco Fredella. A Cucuzza, che ben conosce le dinamiche del GF avendovi partecipato con successo nella scorsa edizione, abbiamo chiesto il carattere fumantino della De Blanck non possa ostacolare il suo arrivo alla fase finale del gioco, “Credo che riuscirà ad arrivare fino alla fine – ci ha risposto – forse sfiorerà la vittoria”. E chi, dunque, potrebbe invece riuscire a conquistarla? Le idee sono abbastanza chiare.

Michele Cucuzza: “Il nuovo Grande Fratello Vip? Cast fortissimo”

Michele Cucuzza, così come lo stesso Fredella, prevedono che uno dei papabili vincitori possa essere Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli. Il ragazzo ha infatti tutte le caratteristiche e qualità per conquistare il cuore del pubblico del Grande Fratello Vip. E, tornando proprio all’edizione di quest’anno, il conduttore ritiene sia “bellissima”. “È stata una prima puntata divertentissima” è l’opinione di Cucuzza sull’esordio dello show, nel quale, inoltre, ci sono 4 “miei cari amici”, tra i quali proprio la Contessa De Blanck e Fausto Leali. È dunque proprio per loro che fa il tifo, anche se in cima alla lista dei preferiti c’è proprio la Contessa, così come per molti altri spettatori del Grande Fratello.



