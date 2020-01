Michele Cucuzza/ Nomination oraganizzata, caos sul web: “Ha infranto il regolamento” (GF Vip 4)

Nemmeno Michele Cucuzza è immune all’ondata di polemiche che sta colpendo il Gf Vip 4. Il giornalista, secondo alcuni telespettatori, non avrebbe rispettato il regolamento della Casa. Cucuzza infatti ha svelato di aver organizzato la nomination di Andrea Montovoli grazie all’aiuto di Andrea Denver e Antonio Zequila, con cui si era messo d’accordo prima della puntata. Per questo il pubblico richiede a gran voce che la produzione prenda provvedimenti e annulli il televoto in corso, dando anche una penalità al giornalista. Un bel cambio di rotta se si pensa che l’ingresso di Michele è stato sostenuto dalle sue cucuzzers, il fandom creato nell’immediato proprio per tifare per la sua vittoria e ormai sciolto in tempo record. “Molti non hanno capito l’operazione Alberti”, ha detto poi in seguito alla puntata dello scorso lunedì, facendo intendere che qualcosa non quadri sul rientro della scrittrice. In effetti Barbara avrebbe dovuto sottoporsi al televoto, una volta rientrata nella Casa, come già accaduto in precedenza per altri concorrenti. “Adesso posso andare a dormire, ho appena finito di compiere la mia missione. Si è fatto venire la cattiva idea di attaccarmi, meno male che ho gli amici ed è finito lui in nomination”, ha sottolineato poi parlando di Montovoli. “Ci siamo messi d’accordo con gli occhi”, ha confermato Zequila.

ANCHE MICHELE CUCUZZA TRAVOLTO DALLE POLEMICHE

Attenti a Michele Cucuzza: è proprio il caso di dirlo, visto quanto è successo al Grande Fratello Vip 4 negli ultimi giorni. Qualcuno lo aveva persino intuito, vista la bontà e simpatia un po’ sospetta del giornalista. Ed è possibile che questo qualcuno ci avesse davvero visto giusto, dato che Michele sta mostrando un lato del proprio carattere davvero insospettabile. Se da un lato Antonella Elia è in grado di smuovere le masse per quanto riguarda il gruppo delle donne, Cucuzza sta dimostrando di avere lo stesso potere per il gruppetto degli uomini. Uno scettro pericoloso, che mette a rischio tutti coloro che nella Casa ‘oseranno’ mettersi contro di lui. Intanto i social continuano a discutere delle parti intime di Michele, visto che in uno degli ultimi risvegli ha abbassato le lenzuola, svelando un particolare rigonfiamento. Dopo l’incidente hot accaduto nei giorni scorsi, il giornalista continua a sorprendere il pubblico con le sue doti fisiche. Ancora una volta, gli inquilini della Casa che hanno assistito alla scena non hanno potuto fare a meno di ridacchiarne in cucina, mentre i più maliziosi hanno già fatto scattare la sfida fra le doti di Cucuzza e quelle di Andrea Denver.

