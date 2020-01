Michele Cucuzza/ Polemica con Adriana Volpe e il “caso Fernanda” (Grande Fratello Vip)

Michele Cucuzza ancora a ruota libera al Grande Fratello Vip 4: questa volta al centro dei suoi racconti c’è Alfonso Signorini e come il conduttore lo ha convinto a partecipare al reality. Approfittando di un tu per tu con Adriana Volpe, il giornalista ha lodato il collega per essersi voluto allontanare dalla quota trash e mettere in primo piano le storie dei protagonisti. “Non è più la televisione dello scontro, dell’aggressione, non siamo più nella dimensione della tv dell’aggressione che è quella che invece c’è in tutti i quotidiani della rete e che c’era l’anno scorso”, ha sottolineato. Il merito di Signorini, ai suoi occhi, è di aver puntato alle nuove generazioni trattando temi più che importanti. Come il sessismo, l’orientamento sessuale e altro ancora. “Alfonso non vuole che ci si parli sopra perchè non avviene così nella vita, succede solo in televisione e sui social”, ha continuato estendendo poi le sue lodi anche a Rita Rusic, per via della sua reazione di fronte all’ultima visita ricevuta nella casa. Cucuzza poi ha anche aggiunto che uno dei suoi più grandi timori, prima di entrare nel gioco, era rappresentato dalle nomination. “Questa è la perversione del gioco, ma il resto è molto cambiato. Non c’è niente di trash”, ha sentenziato.

Michele Cucuzza, Grande Fratello Vip 4: un lungo interrogatorio

Michele Cucuzza si è dovuto sottoporre ad un lungo interrogatorio da parte di uno degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 4. Si ritorna a parlare del salvataggio di Fernanda Lessa, che ha spaccato ancora di più il gruppo della Casa. “Io questa cosa qui non la concepisco”, ha detto la conduttrice rievocando i motivi che hanno spinto Michele a votare per mandare la modella a casa. “Ieri lei mi ha abbracciato. Figurati se io dico ad una persona, la mando a casa perchè qua non va. Sono amico di Fernanda”, ha risposto invece il giornalista. Clicca qui per guardare il video di Michele Cucuzza e Adriana Volpe. Sembra che non tutti quindi abbiano compreso il discorso fatto in fase di nomination da Michele, che sapendo quanto la modella sia insofferente nella Casa, avrebbe preferito agevolare in qualche modo la sua uscita. Le cose stanno davvero così? Oppure Cucuzza ha preferito dare un voto alla Lessa, sapendo che in pochi, per ora, l’avrebbero votata?

© RIPRODUZIONE RISERVATA