Michele Emiliano numero di telefono 33584*****/ Mara Venier scioccata, ma nel 2017…

Michele Emiliano, è tra gli ospiti della nuova puntata di “Domenica In“, il programma di successo condotto da Mara Venier su Raiuno. Il Presidente della Puglia parla di come la sua Regione è ripartita con la Fase 3 post Coronavirus e si prepara alla stagione estiva. Tra una chiacchiera e l’altra però Emiliano sorprende tutti dando il numero di cellulare in diretta a Mara Venier. La conduttrice è sconvolta dalla cosa: “veramente, questo è incredibile” e poco dopo prova a chiamare il cellulare di Emiliano, ma la linea non va. Allora la zia Mara dice: “non è giusto, mi pareva strano che davi il numero in diretta”, ma il Presidente della Puglia non si smentisce e dice a chiare lettere il numero di cellulare: 3358402227. Nemmeno il tempo di finire il numero che la linea è irraggiungibile: boom di chiamate per il politico e magistrato italiano che precisa “arrivano tantissime chiamate, ma non posso rispondere perché sono in trasmissione, ma appena finisce la trasmissione. Risponderò”.

Michele Emiliano numero di cellulare a Domenica In e non solo

Il numero di cellulare di Michele Emiliano è diventato di dominio pubblico dopo che il Presidente della Regione Puglia ha deciso di rivelarlo in diretta durante l’ultima puntata di Domenica In di Mara Venier. La stessa conduttrice è ancora incredula di questa cosa al punto da dire “è incredibile che tu abbia dato il tuo numero in diretta”, ma Emiliano con grandissima tranquillità replica “lo faccio da dieci anni in tv”. E infatti in più occasioni lo ha condiviso a conferma del filo diretto con i cittadini. Dal 2017, infatti, ha condiviso il suo numero di telefono sui social e in tv. Poco dopo la zia Mara prosegue la chiacchierate chiedendogli “ma canti? E qual è il tuo pezzo preferito?” con il politico che rivela “si, la mia canzone preferita è Buonanotte fiorellino”. Nemmeno il tempo di finire che la banda musicale di Domenica In è pronta a suonare il pezzo di Francesco De Gregori con la Venier che inconsapevolmente fa una gaffa dicendo “sembravi Guccini che fa 80 anni e poi chiede come sarà l’estate in Puglia?”. Emiliano alla domanda della conduttrice replica: “la Puglia è fatta apposta per distanziare le persone, possiamo ospitare per gruppi familiari e gruppi di amici, mi dispiace per la notte della Taranta che dovremo trasformare in un evento mediatico, ma terremo viva questa manifestazione che è simbolo della Puglia, una Puglia che non si arrende”.



