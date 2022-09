MICHELE GAZICH/ Il vecchio e la notte. Concerto spirituale per David Maria Turoldo

Il prossimo 2 ottobre, presso l’Abbazia Sant’Egidio Fontanella (Bergamo) in una cornice specialissima, si esibirà il polistrumentista e cantautore Michele Gazich. Attivo dagli anni 90, Gazich ha collaborato a più di 50 album di artisti italiani e anche internazionali, come Mary Gauthier ed Eric Andersen e come Massimo Bubola e Massimo Priviero e incidendone 10 a suo nome. Il concerto, previsto all’alba, alle sei del mattino, nell’ambito della manifestazione “Molte fedi sotto al cielo”, è dedicato, in occasione del 50esimo anniversario della sua scomparsa, a David Maria Turoldo che visse e morì proprio nell’abbazia di Fontanella. Con lui sul palco anche Giovanna Famulari e Marco Lamberti. A seguire una colazione offerta dall’Operazione Mato Grosso. I posti disponibili sono 250 e si stanno rapidamente esaurendo, si può prenotare a questo link. L’ingresso è gratuito.

