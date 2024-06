Michele Merlo, il padre Domenico sulla morte del figlio: “Chi sbaglia deve pagare”/ Appello a Pomeriggio 5

Domenico Merlo ricorda suo figlio Michele e lancia un nuovo appello dopo la sua morte a Pomeriggio 5

Domenico Merlo, padre di Michele Merlo, è stato ospitato da Myrta Merlino nel corso della puntata di Pomeriggio 5 del 6 giugno per ricordare il dramma della morte del figlio. Michele Merlo moriva 3 anni a causa di una leucemia fulminante, una morte improvvisa sulla quale i genitori stanno ancora indagando. Prima della morte, Michele aveva mostrato degli ematomi che non sono stati riconosciuti come sintomo della leucemia. Pochi giorni dopo Michele è morto.

"Michele Merlo morto di malasanità"/ Il papà: "Il rischio archiviazione e la tomba violata: non pagheranno…"

Da allora Domenico Merlo e sua moglie Katia combattono per avere giustizia. Ospite a Pomeriggio 4, il padre di Michele Merlo ha ribadito il suo obiettivo: “Siamo ancora qui che aspettiamo, i tempi della giustizia non coincidono con il dolore di una famiglia. Dovremo patire chissà quanto per sapere qualcosa.”

Michele Merlo, suo padre Michele: “Se una persona sbaglia deve pagare!”

Domenico Merlo, durante il suo intervento a Pomeriggio 5, ha lanciato un nuovo appello, chiedendo che venga fatta giustizia per suo figlio Michele: “Non può passare il principio secondo il quale un ragazzo di 28 anni muore per errore probabilmente, per una negligenza. La morte di Michele è figlia del Covid, di chiusure, dei tagli trasversali alla sanità, è figlia di un sacco di cose. Non cerchiamo né scalpi né tesori, cerchiamo solamente che passi questo principio: se una persona sbaglia deve pagare, tanto più quando sbaglia sulla vita di un ragazzo”.

Michele Merlo, violata nuovamente la tomba/ Il padre: "Rubato un libro. Gesto odioso e grave"

Infine ha fatto cenno anche al fatto che in più occasioni sia stata profanata la tomba di suo figlio: “Cosa ti devo dire, purtroppo è stata profanata più volta e più volte l’ho segnalato. Ho fatto delle denunce ma nulla si è mosso. In autonomia cerchiamo di capire chi sia il pazzo o la pazza che compie questi atti”.

