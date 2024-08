Domenico, padre di Michele Merlo, rompe il silenzio dopo il gossip su Fedez e Luna Shirin Rasia

Nell’ultimo numero del settimanale CHI, Fedez è stato paparazzato con una nuova fiamma Luna Shirin Rasia. Un nome che ha riportato al centro dell’attenzione la figura di Michele Merlo, cantante noto per aver partecipato ad Amici, morto nel 2021 a causa di una leucemia fulminante. Un accostamento, quello del ragazzo al rapper Fedez, che ha fatto infuriare il padre di Michele Merlo, che è perciò intervenuto sui social con un duro post.

“Michele era un cantante, Michele suonava, scriveva, cantava e recitava. – ha esordito Domenico Merlo – Michele era un Artista, Michele era onesto, leale e buono. Michele era romantico, ma soprattutto Michele è stato un grande UOMO.” Così ha tuonato: “Non accetto nessun accostamento con questo pseudo omino imbrattato e senza palle. Ognuno è libero di farne ciò che vuole della propria vita”.

Domenico Merlo duro contro Fedez e il gossip

Il duro post del padre di Michele Merlo si conclude con l’invito a non associare suo figlio a gossip e a personaggi che nulla hanno a che fare con lui: ”Buona vita o buon Gossip ma lasciate fuori Michele che di questo individuo non ha mai condiviso nulla, nemmeno la crema per i piedi”. Parole, dunque, molto decise e forti quelle dell’uomo, che rendono più che evidente cosa pensi davvero di Fedez ma anche di Luna Shirin Rasia, che è stata la fidanzata di Michele Merlo. Al momento, d’altronde, non è chiaro se quella tra Fedez e Laura sia soltanto un flirt estivo, o si tratti, invece, dell’inizio di una possibile relazione seria.