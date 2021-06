Michele Merlo in ospedale per emorragia cerebrale?/ Mistero sulle sue condizioni

Sono ore concitate queste per i fan di Amici e, in particolare, per Michele Bird ovvero Michele Merlo. Il suo ultimo post Instagram, pubblicato due giorni fa, parlava della voglia di tramonto ma anche di un problema alla testa e alla gola di cui addirittura chiedeva rimedio ai fan e poi il silenzio, almeno fino ad oggi. Sui social rimbalza il suo nome e non per via di un nuovo disco in uscita bensì per le sue condizioni di salute che sarebbero addirittura gravissime. Il cantante ex di Amici ha solo 28 anni e pensarlo in rianimazione dopo una presunta emorragia cerebrale sicuramente è qualcosa di sconvolgente e non solo per i suoi fan ma anche per tutti coloro che hanno un po’ di sensibilità. Ma cosa è successo di preciso e come sta Michele Merlo?

Michele Merlo in ospedale per emorragia cerebrale?

Al momento non si conosce la causa di questo improvviso malore e nemmeno del ricovero anche se alcuni riportano come fonte addirittura la madre del giovane Michele Merlo. La conferma potrebbe arrivare solo nelle prossime ore quando sentiremo ancora parlare di lui e, magari, ci sarà una comunicazione ufficiale a riguardo. In questo momento si parla di un ricovero per emorragia cerebrale e di condizioni gravissime per il giovane. Non rimane che attendere le prossime ore per carpirne di più sperando che arrivi una smentita e che i fan possano tornare a sorridere e non solo.

