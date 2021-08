Michele Merlo, l’amicizia con Aka7even e dedica dopo la morte per leucemia fulminante/ “Te l’avevo promesso”

La morte di Michele Merlo ha segnato l’amico Aka7even: “Mi manchi va a te, Miky. Te l’avevo promesso”

Durante la quarta serata del Radio Norba Cornetto Battiti Live 2021, registrata lo scorso 1° luglio, il cantante Aka7even ha dedicato la sua “Mi manchi” a Michele Merlo, il giovane artista scomparso a soli 28 anni lo scorso 6 giugno per una leucemia fulminante. “Questo pezzo lo dedico a un ragazzo che purtroppo non c’è più, è Michele Merlo”, ha detto Luca Marzano (vero nome di Aka7evem) dopo essersi esibito sul palco del Castello Aragonese di Otranto. “Mi manchi va a te, Miky. Te l’avevo promesso”, ha poi scritto su Twitter. La dedica di Luca è stata poi condivisa sui social da Katia Ferrari, mamma di Michele. Sui social in tantissimi hanno apprezzato il gesto dell’ex concorrente di Amici: “Hai un cuore d’oro”, “Quanto sei speciale Luca” e “Sei un’ anima pura non cambiare mai”.

Aka7even: ricorda l’amicizia con Michele Merlo

Tra Aka7even e Michele Merlo c’era un bel rapporto di stima e amicizia. Entrambi si sono fatti conoscere dentro la scuola di Amici di Maria De Filippi: Michele aveva partecipato al programma di Canale 5 nel 2017, con il nome d’arte di Mike Bird. A giugno Aka7even aveva condiviso il dolore per la tragica scomparsa di Michele sui social: “Continuerò a cantare per lui, per la sua sensibilità, purezza e sincerità. Avrebbe tanto voluto scrivere ‘Mi manchi’, e io avrei tanto voluto scrivere un pezzo con lui. Scriverò un pezzo PER LUI. Buon viaggio Miky, canta con me ogni volta che ne avrai bisogno. Arrivederci”. Luca Marzano ha voluto dedicate “Mi manchi” all’amico tragicamente scomparso perché Michele gli aveva rivelato che avrebbe voluto avere lui l’ispirazione per scriverlo.

