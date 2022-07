Michele Morrone, auto rigata da un hater/ “Io mi compro la Lambo, tu invece…”

Michele Morrone: macchina rovinata per l’attore di 365 giorni

Michele Morrone, protagonista di “365 giorni” e della fiction “Sirene”, è finito nel mirino di un hater. Nei giorni scorsi l’attore ha mostrato nelle storie di Instagram come la fiancata della sua auto sia stata rigata con un lungo e profondo graffio, molto probabilmente fatto con una chiave: “Guardate come alcune persone si divertono a rovinare la macchina di qualcun altro, solo perché forse sono gelosi”. Morrone si è poi rivolto direttamente all’autore di questo gesto: “Al genio che ieri sera si è divertito a graffiarmi tutta la macchina con una chiave: io domani mattina cambio macchina se voglio e me ne prendo una nuova. Tu invece rimani il solito coglio*e invidioso di sempre. Ti bacio”, ha scritto Morrone sui social.

Michele Morrone: conosce il suo detrattore?

In una serie di storie su Instagram Michele Morrone è tornato sull’argomento, rivelando di conoscere l’identità del detrattore che gli ha rovinato la macchina. L’attore, in passato, avrebbe anche ricevuto dei messaggi minatori da parte di questa persona. “Il fatto è che, io ho capito chi sei perché sono anni che mi mandi questi messaggi minatori preannunciando quello che avresti fatto. Però io magari domani mi alzo, voglio comprarmi una Lambo, lo faccio. Tu rimani là con la chiave in mano e guardi, con la chiave della cantina”, ha ribadito Morrone. Su Instagram l’attore di “365 giorni” è seguitissimo da quasi 15 milioni di follower, che subito gli hanno mostrato tutta la loro solidarietà.

