Michele Morrore “Belen? Il mio prototipo è più di due tett* e un cul*”/ Web furioso!

Michele Morrone nella bufera. Il celebre attore, che nell’ultimo anno ha visto un enorme aumento della sua popolarità grazie soprattutto al film “365 giorni” di Netflix, ha commesso quella che potremmo definire una gaffe, lasciandosi andare ad una dichiarazione infelice durante una diretta sui social. In particolare, l’attore si è espresso in modo poco galante quando qualcuno gli ha consigliato di fidanzarsi con Belen Rodriguez. “C’è chi mi consiglia di fidanzarmi con Belen. – ha esordito allora l’attore, arrivando poi a dare la sua risposta – Il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due tet*e e un cu*o. Però, magari, chi lo sa…” ha concluso, sorridendo. Parole che hanno scatenato un vero e proprio putiferio sui social.

Pioggia di critiche per Michele Morrone dopo le parole su Belen

Inutile dire che il video della diretta con la frase incriminata in pochi minuti è diventato virale. Molti hanno infatti trovato le parole di Michele Morrone per nulla galanti, soprattutto rivolte ad una donna e in questo modo, C’è chi, invece, ha preso le parti del noto attore, dichiarando che il suo è stato soltanto un modo un po’ colorito per dire che per lui non conta soltanto l’aspetto fisico in una donna. Fatto sta che dal profilo di Morrone, che conta 12 milioni di follower, non sono arrivati chiarimenti o scuse in merito a quanto accaduto. E pensare che tempo fa si era parlato di un possibile flirt per Belen e Morrone, ma le parole dell’attore sembrano chiaramente smentirlo.

