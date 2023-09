MICHELE PANZARINO, MARITO ANNALISA MINETTI/ “Stiamo insieme da 9 anni, è stato lui a dirmi di fermarmi”

CHI E’ MICHELE PANZARINO, SECONDO MARITO DI ANNALISA MINETTI?

Chi è Michele Panzarino, il marito di Annalisa Minetti? Questo pomeriggio, nel primo dei due appuntamenti del weekend con “Verissimo”, nel salottino tv più famoso delle reti Mediaset sarà di scena nuovamente la 46enne cantante, ex modella e scrittrice lombarda, già ospite diverse volte in passato del talk show in onda su Canale 5 il sabato e la domenica. E nella lunga intervista che la diretta interessata concederà alla padrona di casa, Silvia Toffanin, ci sarà spazio non solo per parlare dei suoi prossimi impegni professionali e anche dell’annuncio, fatto qualche tempo fa, a proposito del fatto che oramai non vede più nulla, ma anche per il suo privato e l’uomo che da tanti anni è al suo fianco e che l’ha resa madre per la seconda volta. “Stiamo insieme da quasi nove anni e sette sono di matrimonio.”, ha dichiarato nel corso della sua intervista a Verissimo.

ANNALISA MINETTI/ "Ora sono totalmente cieca, credevo di essere pronta invece ha fatto male"

Ma cosa sappiamo di Michele Panzarino, secondo marito di Annalisa Minetti, e della loro love story? Com’è noto, la cantante originaria di Rho ha alle spalle un precedente matrimonio: infatti nel 2002 era convolata a giuste nozze nella chiesa di Sant’Antonio a Posillipo con il calciatore partenopeo Gennaro Esposito; tuttavia undici anni dopo, nel 2013, la loro relazione terminava e nonostante la coppia avesse comunque avuto il tempo di avere un figlio, Fabio Massimiliano, nato in quel di Roma e a cui la mamma aveva dedicato uno dei suoi brani. Nel 2014 invece entrava, e per rimanerci, nella sua vita Michele Panzarino, professore, ricercatore scientifico in Tecnologie della Riabilitazione e fisioterapista pugliese, già presidente dell’ANCS (Accademia Nazionale di Cultura Sportiva). Il loro è un amore che sboccia subito e che ben presto porta alle nozze: i due infatti si sposano nell’ottobre 2016 a Torgiano (Umbria).

Come ha perso la vista Annalisa Minetti?/ A 18 anni diagnosi di retinite pigmentosa: "Ma dalla nascita ero.."

MINETTI, “NON HO MAI VISTO MIO MARITO: SOLO DA POCO HO SCOPERTO CHE NON E’…”

Nel 2018 Michele ed Annalisa sono diventati genitori della loro prima figlia assieme, Elena Francesca (anche a lei la Minetti aveva dedicato un singolo, intitolato “Dove il cuore batte”) e proprio il tema della maternità, voluta a portata avanti con quello che è l’uomo della sua vita, è molto caro alla diretta interessata dal momento che spesso, in passato, si era sentita dire di non mettere al mondo dei figli che, da ipovedente, non poteva accudire. A proposito del marito, invece, nel corso di una bella intervista concessa qualche tempo fa al ‘Corriere della Sera’, la Minetti aveva candidamente ammesso di non averlo mai visto: “No, e solo poco tempo fa sono venuta a sapere che non è biondo e con gli occhi azzurri, ma brizzolato” aveva scherzato la 46enne, aggiungendo che “però lui giura di avere qualità interiori altissime!”.

Annalisa Minetti piange in diretta ricordando Toto Cutugno/ "Mi sento in colpa...", il grande rimpianto

Ad ogni modo non sappiamo molto della liaison tra Michele Panzarino e Annalisa Minetti dato che la diretta interessata, pur parlando spesso dell’amore per i suoi due figli e l’uomo che da anni le sta accanto, mantiene sempre un certo riserbo e non ha svelato nel corso del tempo molti dettagli sulla loro vita privata e le circostanze che hanno portato a farli conoscere. Ad ogni modo sappiamo che è proprio grazie allo sport e al fatto che il futuro compagno lavorava con degli atleti che i loro percorsi di vita si sono incrociati. La cantante infatti si preparava nel 2014 con la Nazionale di paraciclismo per le Paralimpiadi del 2016 a Rio de Janeiro… “All’inizio mi ha preso in cura per i miei problemi al tendine di Achille. E mi ha letteralmente messo in piedi. Solo molto dopo abbiamo cominciato ad uscire, a frequentarci. Tanto era serio e di poche parole mentre mi curava, tanto chiacchierone, simpatico e curioso dopo”. E la fatidica proposta quando è arrivata? “Una sera ha architettato tutta una scusa per farmi uscire dal ritiro della Nazionale di Paraciclismo prima dei Mondiali. Aveva organizzato una serata romanticissima solo per chiedermi di sposarlo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA