Michele Pierri/ Chi è il secondo marito di Alda Merini, il matrimonio all’età di ottantacinque anni e

Michele Pierri, chi è il secondo marito di Alda Merini? L’amicizia trasformata in amore

Questa sera Rai1 ha deciso di omaggiare una delle più grandi poetesse del secolo scorso, Alda Merini, con un film in prima serata dedicato alla sua complessa e straordinaria vita contraddistinta da molti momenti di dolore e sofferenza dal titolo Folle d’amore. Della vita privata della potesse si sa quasi tutto e molto affasciante è la storia delle sue seconde nozze ma chi è il secondo marito di Alda Merini, Michele Pierri?

Michele Pierri è il secondo marito di Alda Merini. I due si conoscono quando la poetessa è rimasta vedova dopo la lunga malattia del marito e nasce sin da subito una bell’amicizia che diventa giorno dopo giorno sempre più profonda. Dopo quattro anni di intense frequentazioni e soprattutto scambi lunghissimi epistolari i due decidono di sposarsi. Al momento della celebrazione del matrimonio svoltasi nel 1984 Alda Merini ha 53 anni mentre l’uomo è già ottantacinquenne. Insieme vivranno anni felici anche se pochi.

Alda Merini, chi è il secondo marito Michele Pierri: medico e poeta di Taranto

Dopo aver spiegato la storia d’amore tra Alda Merini e Michele Pierri scopriamo qualcosa in più su chi è il secondo marito di Alda Merini, Michele Pierri. Nato a Taranto agli inizi del ‘900, Perri studiò per diventare medico e per alcuni anni ha esercitato tale professione. Accanto al professione del medico, però, affiancava quella di poeta. L’incontro con la poetessa avviene in un ambiente letterario si conoscono e non si separano più. La morte di Michele Pierri avvenuta nel gennaio del 1988 fa sprofondare Alda Merini in un dolore profondo e grave.











