Michele Placido e la moglie Federica Vincenti/ “La cultura non deve restare a casa”

Pubblicità

Michele Placido e Federica Vincenti raccontano la loro quarantena in collegamento con La vita in diretta. Dopo aver ricordato Luis Sepulveda, morto per coronavirus, l’attore e regista pugliese racconta di trascorrere molto tempo in cucina. “Io adoro cucinare e poi sono molto legato alla mia terra”, confessa Placido che, durante le feste pasquali ha cucinato molte pietanze pugliesi. “Ogni anno andavo a casa per trascorrere Pasqua. Quest’anno non ci sono potuto andare, però, mi hanno mandato alcuni prodotti tipici”, aggiunge Placido che viene poi raggiunto dalla moglie Federica. “Sono molto legato al mio Paese e quando sarà riaperto tutto spero di tornare giù per poter offrire una mano. Noi abbiamo una campagna, abbiamo i nostri prodotti ed è importante già darsi da fare perchè tra un po’ arriveranno i pomodori, poi l’orto, le olive”, spiega Placido che, d’estate, con le sorelle, si diletta anche a preparare la conserva di pomodoro.

Pubblicità

MICHELE PLACIDO E FEDERICA VINCENTI:

Michele Placido e Federica Vincenti poi, parlano dell’importanza di aiutare anche il mondo dello spettacolo, del teatro, in un momento così difficile per tutti. “Siccome facciamo parte del mondo dello spettacolo stiamo cercando di organizzare un’estate attraverso una riapertura cauta, ma la cultura non deve restare ferma”, spiega il regista. “La cultura non deve restare a casa”, aggiunge la moglie Federica – “la situazione è davvero drammatica. I teatri devono ripartire”, spiega la Vincenti che, insieme al marito, lancia un appello per aiutare tutte le persone che lavorano nel mondo dello spettacolo esattamente come ha fatto negli scorsi giorni Tiziano Ferro chiedendo notizie per tutte le persone che lavorano agli spettacoli live dei cantanti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA