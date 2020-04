Luis Sepulveda morto per coronavirus/ Era ricoverato da febbraio: aveva 70 anni

Pubblicità

Luis Sepulveda non ce l’ha fatta: come confermato dalla famiglia ai microfoni de El Pais. lo scrittore è morto per coronavirus. Tra i primi casi di Covid-19 in Spagna, il cileno si è spento nelle scorse ore al Central University Hospital of Asturias di Oviedo: Sepulveda era ricoverato da fine febbraio e, dopo un mese e mezzo di battaglia contro la malattia, è stato costretto ad alzare bandiera bianca.

Lo scorso 25 febbraio Luis Sepulveda ha iniziato ad accusare i primi sintomi ed è stato ricoverato per polmonite acuta. Una volta confermata la positività al Covid-19, lo scrittore è stato trasferita all’HUCA di Oviedo. Nelle scorse settimane sono circolate notizie su un presunto coma, smentito dalla famiglia. Di pochi minuti fa la notizia del decesso. Sepulveda lascia la moglie Carmen Yanez e due figli.

LUIS SEPULVEDA MORTO PER CORONAVIRUS: AVEVA 70 ANNI

Dopo aver lasciato il suo Cile ed aver girato il mondo – senza dimenticare l’avventura al fianco degli attivisti di Greenpeace – Luis Sepulveda è andato a vivere nelle Asturie e verrà ricordato come uno dei più grandi scrittori di sempre: il suo esordio, “Il vecchio che leggeva romanzi d’amore”, ha avuto un successo internazionale ed è stato particolarmente adorato in Italia. Tra i tanti capolavori, ricordiamo inoltre “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”, “Le rose di Atacama” e “Incontro d’amore in un paese in guerra”.

Alcuni dei suoi raccontati sono stati inoltre trasposti sul grande schermo: pensiamo “La gabbianella e il gatto” di Enzo D’Alò oppure alla sua opera prima, divenuta film grazie al regista australiano Rolf de Herr. L’ultimo romanzo, “Storia di una balena bianca” risale allo scorso anno. Grande cordoglio sui social network per la sua scomparsa, qui di seguito il saluto di Lorenzo Jovanotti





