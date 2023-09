Michele Rosiello e Denise Capezza di Gomorra si sono sposati/ Video e foto del matrimonio da sogno

Michele Rosiello e Denise Capezza si sono sposati: i due attori si amavano anche in Gomorra

I due attori Michele Rosiello e Denise Capezza sono convolati a nozze. Il matrimonio è stato celebrato presso la Chiesa di Santa Maria del Faro, nella magnifica cornice di Marechiaro. La bella notizia è stata data attraverso i social dai diretti interessati, che hanno pubblicato foto e video dell’evento. Michele Rosiello sta per tornare in tv con la nuova serie ‘La voce che hai dentro’, in onda da venerdì 22 settembre su Canale 5 con protagonista Massimo Ranieri. L’attore veste i panni di Raffaele Ferrara, primogenito di Michele. Lo ricordiamo in altre fiction che hanno ottenuto grande successo come Mina Settembre, L’isola di Pietro e Gomorra. Qui ha interpretato nella seconda stagione Mario Cantapane, autista di Scianel e amante di Marinella, proprio interpretata da Denise Capezza.

Denise Capezza, protagonista nel film Crimes of the future oltre a serie come Gomorra, Bang bang baby e Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso, ha postato tantissime foto con suo marito accompagnate da una tenerissima dedica: “È stato il giorno più folle della nostra vita! Ti amo amore mio”.

Matrimonio Michele Rosiello e Denise Capezza: le parole dell’attrice

Tra i tantissimi commenti degli utenti alle foto ci sono anche quelli dei colleghi dei due attori. Cristina Donadio scrive: “Siete meravigliosi!!!! E quando tutto è cominciato io c’ero…oggi come ieri e come domani vi porto nel mio cuore …un mare di cose belle…”. Miriam Condurro: “Ragazzi che belli… auguri!!!”

Denise Capezza raccontò della sua storia con Michele Rosiello in un’intervista rilasciata al portale Fanpage, queste le sue parole: “Io vivo l’amore che ho sempre desiderato, ho un compagno di vita con il quale sono molto affiatata, c’è grande complicità tra di noi e questa è una cosa rarissima da trovare. Ci siamo scelti in tempi assolutamente non sospetti, eravamo entrambi super agli inizi, è un amore puro. Sono grata per quello che ho, ma credo che sia importante fare un continuo lavoro su se stessi, perché è quello che ci apre davvero al mondo, il nostro traguardo più importante, indipendentemente dalla persona che abbiamo al nostro fianco”.

