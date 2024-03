Michele Santoro: moglie, figlie e i motivi dell’allontanamento dalla tv/ Cosa fa oggi il giornalista

Michele Santoro: chi sono la moglie e le figlie

Michele Santoro è una delle penne più autorevoli del giornalismo italiano. Il giornalista, però, oltre ad aver costruito una carriera brillante e importante, non ha rinunciato all’amore. Santoro è stato sposato due volte. Il primo matrimonio è stato il coronamento dell’amore con Tonia Cardinale, scrittrice ed ex imprenditrice. La coppia è stata insieme 12 anni e ha costruito una famiglia con la nascita della figlia Luna.

Matrimonio Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini/ Lei sceglie l'abito da sposa: lui commenta così

Dopo la fine del primo matrimonio, Santoro ha ritrovato l’amore con Sanja Podgajski. Nata a Zagabria ma arrivata in Italia da piccolissima, è una psicologa più giovane del giornalista di 13 anni. La coppia è convolata a nozze nel 1997 e ha una figlia, Mico. Santoro, tuttavia, riesce a proteggere il proprio privato facendo trapelare pochissimo.

Pierpaolo Spollon: "I miei figli? Mi hanno offerto tanti soldi per parlare di loro"/ "Non ho accettato ma…"

Michele Santoro: i motivi dell’allontanamento dalla tv e cosa fa oggi

Michele Santoro, oggi martedì 19 marzo 2024, torna in Rai come ospite de La confessione di Peter Gomez, in onda alle 23. Un ritorno importante quello di Santoro che, in Rai, ha condotto diverse trasmissioni lavorando, poi, anche in altre emittenti fino alla scelta di allontanarsi dalla tv. I motivi dell’allontanamento sono diversi anche se il tutto sarebbe da ricondurre ad una dichiarazione di Silvio Berlusconi che, nell’aprile del 2002, parlò di un “uso criminoso della televisione pubblica” fatta da alcuni giornalisti tra cui Santoro nel corso di una conferenza stampa a Sofia.

Chi è Cosmo/ Gli esordi di Marco Jacopo Bianchi con la band Drink To Me e il successo da solista

Nonostante abbia continuato a lavorare, come si legge anche sul portale Money, Santoro non sarebbe più riuscito a togliersi “l’etichetta della faziosità”. Attualmente, il giornalista è molto attivo soprattutto sui social dove pubblica contenuti anche politici.











© RIPRODUZIONE RISERVATA