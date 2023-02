Michele Zanella, chi è il Boss in Incognito 2023?/ Fondatore e Amministratore Delegato di O bag

Chi è Michele Zanella, oggi nei ruolo del Boss in Incognito 2023?

Michele Zanella, fondatore e Amministratore Delegato di “O bag”, sarà il protagonista della quinta e ultima puntata di Boss in incognito 2023, in onda questa sera – lunedì 6 febbraio – in prima serata su Rai 2. “Sono un ingegnere atipico. Volevo fare Architettura, ma ho privilegiato Ingegneria per un fatto di comodità e vicinanza a casa. Ero comunque un tipo per cui uno più uno faceva necessariamente e solo due e su questa logica avevo improntato la mia vita.

Laurea in Ingegneria, lavoro dipendente, carriera in azienda. Dopo la laurea, sono andato a lavorare in un’azienda di costruzioni. Ma la vera esperienza formativa l’ho fatta nel gruppo Benetton, dove ho lavorato per 11 anni”, ha detto Zanella in un’intervista a Milionarie, raccontando il suo percorso. Nel 2009 è nato “O clock”, il primo orologio “componibile” costituito da meccanismo e cinturino in silicone intercambiabili e low cost.

Cosa significa “O bag”, nome dell’azienda di Michele Zannella?

Nel 2012 è nata “O bag”: “Una borsa realizzata con materiali industriali. La prima risposta da parte degli addetti ai lavori è stata all’insegna dello scetticismo. A loro, nella patria della pelletteria, una borsa in plastica sembrava un’eresia. Ma noi siamo andati avanti per la nostra strada. Abbiamo aggiunto elementi in materiali fashion, come lana, tessuto e pelliccia. Ma soprattutto abbiamo puntato sulla personalizzazione estrema”, ha raccontato Michele Zanella a Milionarie.

Intervistato da Specchio Economico, l’imprenditore ha spiegato cosa significhi il nome “O Bag”: “È formato da due componenti: la prima lettera, che è una O, è il risultato di tre parole: one (unico), own (proprio) e original (originale). Queste tre parole sono la risultante del segreto di tutti i nostri prodotti; creare un oggetto e realizzarlo in maniera originale rendendolo unico è la nostra caratteristica. È vero che di borse O bag ce ne sono moltissime, però ognuna è diversa dall’altra perché alla fine l’ultimo passaggio, quello dell’assemblaggio spetta al cliente che rende così il proprio prodotto unico”.

