Michele Zarrillo e il matrimonio segreto con Anna/ “Non porto la fede perché…”

Non molto tempo fa il cantante Michele Zarrillo ha rivelato di essersi sposato in grande “segreto” con Anna Rita Cuparo. Lo ha fatto dopo ben vent’anni di convivenza, creando un certo scalpore nel mondo del gossip e dello spettacolo. In una intervista rilasciata al magazine DiPiùTv il noto cantante aveva spiegato di aver imboccato questa strada allo scopo di unire e fortificare ulteriormente la sua famiglia, composta anche dai figli Luca, nato nel 2010 e Alice, nata nel 2012.

Con la moglie Anna Rita Cuparo sono davvero tante le passioni comuni, a cominciare dalla musica. Forse non tutti sanno che la sua dolce metà è infatti una musicista dotata di grande talento, ma anche una violoncellista davvero molto stimata dagli addetti ai lavori. La discrezione della coppia, tuttavia, ha sempre fatto trapelare poco o nulla sulla loro storia d’amore e sugli aspetti privati.

Michele Zarrillo e il matrimonio “segreto” con Anna Rita Cuparo: “Non porto fede al dito, mi infastidisce”

Soltanto in un secondo momento, più recentemente, Michele Zarrillo ha ripreso l’argomento sentimentale, per spiegare quella che ai più attenti era apparsa come una mancanza allarmante: ovvero l’assenza della fede al dito. Nessuna crisi con la sua dolce metà Anna Rita Cuparo, semplicemente una decisione dettata dalla comodità: “Perché non porto la fede? Mi dà un po’ fastidio. Ma ci sono tante altre motivazioni che poi spiegherò. Questa cosa del mio matrimonio, non sono uno che fa notizia, perché mi faccio gli affari miei. Quando ho detto questa cosa mi chiedono tutti questa cosa della fede”.

