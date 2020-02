Michele Zarrillo, “Nell’estasi o nel fango”/ Non lascia il segno (Sanremo 2020)

Come previsto dalla scaletta della finale è proprio Michele Zarrillo ad aprire l’ultimo appuntamento con il Festival di Sanremo 2020. Il cantante parte da un diciassettesimo posto nella classifica generale, che spera chiaramente di migliorare al termine di questa serata. All’Ariston porta la sua “Nell’estasi o nel fango”, un brano che da un punto di vista musicale di certo non passa inosservato. Forse la sala stampa è stata eccessivamente severa nel giudizio che ha dato al brano di Michele Zarrillo nelle prime puntate. Questa sera risulta più che piacevole, ma forse non abbastanza per lasciare il segno. La gara è appena cominciata, dunque è difficile prevedere che piega prenderà la classifica. Subito dopo Michele Zarrillo tocca ad Elodie, elegante e sensuale. Si preannuncia una finale grandiosa. (Agg.Jacopo D’Antuono)

Michele Zarrillo deludente per la sala stampa

Michele Zarrillo ha ottenuto un deludente ventesimo posto nella classifica della sala stampa, determinata al termine della penultima puntata del Festival di Sanremo 2020. Con la sua ‘Nell’estasi o nel fango’ non ha convinto la giuria, nonostante un ritmo ed un’energia che avevano impressionato i social. Michele Zarrillo vuole risalire la classifica in questa finalissima del Festival di Sanremo, se così non fosse potrà comunque godersi un momento magico a livello personale e sentimentale. Proprio poco prima della settantesima edizione della kermesse, infatti, si è unito in matrimonio con l’amata Anna Rita Cuparo, una violoncellista con cui condivide una splendida famiglia. Da casa faranno tutti il tifo per la sua ‘Nell’Estasi o nel fango’, interpretata con grande partecipazione e coinvolgimento. I fan, manco a dirlo, sono rimasti estasiati dalla sua prova e sui social si scovano tanti complimenti per il cantante. Benché Michele Zarrillo abbia deluso la giuria della carta stampata, il pubblico sembra aver apprezzato la passione e il sentimento dell’artista, che con la sua canzone ha fatto sognare i fan di sempre. Chissà se in quest’ultima serata riuscirà a convincere anche la critica: ricordiamo che a votare saranno i telespettatori a casa, la giuria demoscopica e la sala stampa.

Michele Zarrillo porta l’amore al Festival di Sanremo 2020

Per Michele Zarrillo si tratta della sua tredicesima partecipazione al Festival di Sanremo 2020. Dopo un lungo periodo di assenza dai riflettori ed un momento di riflessione, l’artista è tornato con “Nell’estasi o nel Fango”, una canzone che ha riscosso pareri opposti. Nell’ultima serata del Festival di Sanremo, che peraltro dovrebbe aprire proprio Zarrillo, il cantante spera di mettere tutti d’accordo. Al momento però sembra tener banco maggiormente la notizia del matrimonio, celebrato proprio prima del Festival: “Il mio desiderio era che restasse un segreto ma mi sono tradito da solo. Non mi piace parlare di me e della mia vita sentimentale. Per questo motivo non troverete in giro foto mie e di mia moglie. E soprattutto sono una persona che non metterà mai in giro foto coi suoi figli” ha detto Zarrillo. Queste dichiarazioni, in effetti, discostano un po’ l’attenzione dalla sua performance e dal brano che ha portato al Festival di Sanremo. Forse lui stesso preferirebbe che si parlasse di musica piuttosto che di gossip.



© RIPRODUZIONE RISERVATA