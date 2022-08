Michelle Hunziker “acrobazie hot” con Giovanni Angiolini/ Cicogna in arrivo?

Michelle Hunziker passionale con Giovanni Angiolini, dopo il matrimonio naufragato

L’estate 2022 verrà ricordata per il naufragio di diverse coppie vip, tra cui quella formata dagli storici consorti Francesco Totti e Ilary Blasi , e intanto a infuocare le temperature della bella stagione in corso é la presunta neo coppia vip, formata da Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. O almeno questo é stando a quanto trapela dal portale web d’informazione Dagospia, che ha ripreso la bollente testimonianza riportata da una collega di Michelle Hunziker, che si é detta testualmente sconvolta per la passione travolgente a cui si sono a quanto pare lasciati andare la conduttrice Mediaset e il medico chirurgo ortopedico, nel bel mezzo di una vacanza condivisa insieme.

Michelle Hunziker incinta di Giovanni Angiolini?/ Il gossip continua: nuovi indizi

Stando a quanto ripreso dalla fonte del gossip, i due vipponi, che ad oggi non hanno confermato né smentito i continui rumor sulla loro sospetta lovestory, si sono dati alle acrobazie infuocate d’amore in occasione di un loro soggiorno made in Sardegna. Questo, a poche settimane dall’annuncio divulgato ai media della separazione tra Michelle Hunziker e l’ormai secondo ex marito, Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini fanno sul serio?/ Incontro con Aurora e...

Michelle Hunziker: ecco chi la scopre in atteggiamenti intimi con Giovanni Angiolini in luogo pubblico

Nel dettaglio, così come riprende testualmente il gossip lanciato da Dagospia, Michelle e Giovanni sono a quanto pare stati beccati nel bel mezzo della loro vacanza ad effusioni da una showgirl molto vicina a Michelle e appassionata alla Costa Smeralda: “La conduttrice è da sempre di larghe vedute detestando i facili moralismi. Il volto noto è però rimasta sconvolta (seppur piacevolmente) dalle focose acrobazie ed effusioni “affettive” che una esuberante Michelle Hunziker qualche giorno fa rivolgeva al suo neo fidanzato bonazzo sardo. Le due primedonne frequentano le spiagge della Costa Smeralda. Di chi stiamo parlando?”.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti: spunta un test di gravidanza/ Ma è mistero...

Nel frattempo il gossip sulla coppia vip esplode, dal momento che Chi magazine inoltre rende noto che Michelle Hunziker potrebbe essere in dolce attesa. Il giornale diretto da Alfonso Signorini ha braccato l’ex moglie di Eros Ramazzotti mentre era in dolce compagnia con la figlia primogenita Aurora e le due erano alle prese con l’acquisto di un test di gravidanza. E la domanda che sorge ora spontanea é: chi avrebbe dovuto sostenere il test di gravidanza tra mamma e figlia vip?













© RIPRODUZIONE RISERVATA