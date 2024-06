Michelle Hunziker confessa: “Sogno il principe azzurro”/ “Il mio corpo è frutto di sacrifici non dei soldi”

Michelle Hunziker sbotta: “Il mio corpo è frutto di disciplina, sudore e sacrifici”

È una delle conduttrici di punta di Mediaset e da poco ha salutato i telespettatori con il suo nuovo talent show Io Canto Family, spin-off dello storico Io Canto. Tuttavia, di Michelle Hunziker oltre che la bravura si nota soprattutto la sua splendida forma fisica a quasi cinquant’anni. Spesso però il suo corpo è al centro di critiche e attacchi ed è per questo che ha voluto replicare duramente in un’intervista concessa a Vanity Fair spiegando che la sua forma fisica è frutto di duro lavoro, sacrifici ed un’alimentazione sana.

Nel dettaglio, Michelle Hunziker ha confessato: “Sai tanti dicono con i suoi soldi anche io avrei quel corpo, invece mi dispiace ma è frutto di sacrifici, sudore e disciplina. Soprattutto a 47 anni!” E poi ha aggiunto: “Da buona svizzera mi sono sempre tenuta in movimento, ma facevo soprattutto sport outdoor anche abbastanza pericoloso come il downhill. Poi a 30 anni mi sono resa conto che avevo la schiena andata e ho cominciato a studiare le scienze motorie. Oggi non posso stare un giorno senza muovermi: se di giorno ho molti impegni, mi alzo alle 6 per essere sicura di poterlo fare.”

La vita privata di Michelle Hunziker da decenni è al centro del gossip. Poco più che ventenne la sua storia d’amore con Eros Ramazzotti fece sognare milioni di fan, da quella relazione nacque la figlia Aurora Ramazzotti ma i due si separarono, e poi divorziarono, dopo pochi anni. Tuttavia Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno mantenuto un ottimo rapporto e per questo ciclicamente si parla di un loro presunto ritorno di fiamma prontamente smentito. In seguito la conduttrice ha sposato Tomaso Trussardi, con cui ha avuto due figlie Sole e Celeste ma anche quel matrimonio è naufragato. Dopo alcuni brevi flirt con il medico Giovanni Angiolini e l’osteopata Alessandro Carollo, la conduttrice a Vanity Fair ha confessato di credere ancora all’amore eterno e di trovare un nuovo fidanzato: “Cosa mi manca oggi? Qual è il mio sogno nel cassetto? Sono sincera, incontrare il principe azzurro: a quest’età mi dico che sarebbe l’ora di trovarlo no?”











