Michelle Hunziker “Crisi con Tomas Trussardi? Falso!”/ “Falso gossip di ogni estate”

Torna periodicamente il gossip che vorrebbe Michelle Hunziker in crisi col marito Tomaso Trussardi e ogni volta la voce è smentita dalla diretta interessata. Così è accaduto anche questa volta quando, alle pagine del settimanale Oggi, Michelle ha negato la crisi con Tomaso. “Ma quale crisi con Tomaso! – ha subito esclamato – In estate se non ci sono argomenti su di me, salta fuori che siamo in crisi. Lo scrivono ogni anno. Stiamo benone, grazie”, ha dichiarato la conduttrice che trascorrerà le vacanze sulle Dolomiti. “Mio marito ama la montagna. Le nostre estati ormai sono in vetta: adoriamo quei luoghi”, ha infatti precisato. Parte dopo essersi vaccinata, scelta fatta anche dopo aver vissuto il contagio di sua figlia Aurora: “Ognuno deve decidere in coscienza cosa è giusto. Io trovo corretto farlo e l’ho fatto. Quando parlo di ‘coscienza’ intendo proprio il pensare anche agli altri, alla famiglia, alla comunità”, ha precisato Michelle.

Intanto Michelle Hunziker continua ad essere impegnata in progetti che hanno come obiettivo aiutare le donne vittime di violenza. “Ho intrapreso un percorso di arti marziali — ha spiegato — e mi sto appassionando molto perché non ti insegnano solo una “tecnica” ma cambiano il tuo spirito, ti danno una forma di sicurezza che si rispecchia persino nel portamento. Sto già sognando di poter mettere a disposizione di tutte le donne quello che imparerò”. Tra tanti impegni e progetti, capita di essere però stanchi: “Sì, certo! A volte sento il bisogno di silenzio e di relax”, ha ammesso la conduttrice, svelando la sua cura “Chiedo a Tomaso di prendere tutta la famiglia e andare a Bergamo. Io mi godo mezza giornata a casa da sola. Mi basta leggere, mangiare per terra davanti a una serie tv, dormicchiare. Cose semplici che mi ricaricano. Poi li raggiungo. Visto? Sono umana anch’io!”.

