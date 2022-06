Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini allo scoperto!/ Vacanze all’insegna dell’amore

Michelle Hunziker non nasconde più l’intimità con Giovanni Angiolini

Dopo aver fatto parlare di sé per l’ufficializzazione della separazione dall’ormai ex consorte, Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker torna al centro dell’attenzione mediatica per quello che ora passa alla storia del gossip come il suo nuovo amore. A rendere la conduttrice svizzera e naturalizzata italiana insieme al presunto nuovo compagno la coppia più calda dell’estate è ora la paparazzata che in esclusiva Nuovo ha realizzato dei due vip, che sono stati immortalati insieme mentre erano nel mezzo di un soggiorno in Sardegna, la terra del chirurgo ortopedico ed ex Grande fratello 14.

Il rotocalco di gossip diretto da Riccardo Signoretti ha inoltre condiviso le esclusive immagini che testimonierebbero la nuova lovestory di Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, su Instagram, senza risparmiarsi un’accurata descrizione dell’avvistamento.

Nuovo tv immortala Michelle Hunziker

“La Sardegna non è mai stata così calda per Michelle Hunziker. – si legge nella descrizione a corredo delle foto inedite-. Archiviata la delusione per la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, la conduttrice pare rinata grazie a Giovanni Angiolini. Originario di Sassari, il sexy chirurgo ortopedico è molto legato alla sua terra”. La descrizione poi prosegue: “Ed è qui che la nuova coppia dell’estate si rifugia ogni volta che può per passare insieme qualche giorno all’insegna dell’intimità.

Sorridenti e appassionati, Michelle e Giovanni si rilassano a bordo di uno yacht fra tuffi in mare, aperitivi a base di bollicine e tartare di tonno fresco e romantici tramonti con vista”. Insomma, parliamo di “immagini inequivocabili, che mostrano tutta l’intesa che c’è fra il volto di “Striscia la notizia” e l’atletico dottore visto in Tv nel 2015 al Grande fratello. Tutte le immagini della loro vacanza a luci… rosa in edicola su NUOVO da giovedì 16 giugno”.

Che Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini possano molto presto ufficializzarsi come nuova coppia della tv made in Italy?

