Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sempre più intimi/ Luna di miele a Parigi top-secret è al bacio

Dopo l’annuncio della separazione, Michelle Hunziker (45 anni) e Tomaso Trussardi sono stati avvistati mentre erano insieme in montagna e senza le loro figlie Sole e Celeste, ma in compagnia di alcuni amici. Un momento che ha lasciato pensare a molti ad un ritorno di fiamma per i due storici coniugi, ma le speranze in un ricongiungimento si sono presto affievolite dal momento che la conduttrice di origini svizzere si è concessa un weekend romantico a Parigi, con colui che ora passa alla storia del gossip come la sua nuova fiamma, Giovanni Angiolini (41 anni).

Il nuovo avvistamento parigino dei due sospetti neo piccioncini è ora sulla bocca di tutti, in quanto le relative immagini sono state pubblicate su Chi magazine, il giornale diretto da Alfonso Signorini, come documentato dallo stesso direttore di giornale tra le Instagram stories con l’immagine della cover del nuovo numero del rotocalco. Ma non è tutto. Anche la pagina Instagram di Chi magazine ha condiviso la copertina dedicata a quella che sembra essere la “fuga” romantica della coppia vip del momento a Parigi.

Giovanni Angiolini di nuovo al fianco di Michelle Hunziker

Come emerge dalle esclusive immagini della paparazzata di Chi magazine, che ha beccato la timoniera di Striscia la notizia svizzera e naturalizzata italiana, Michelle Hunziker, e l’ex Grande fratello 14 sardo, Giovanni Angiolini, nel cuore della capitale francese, i due presunti piccioncini vip si sono concessi un momento all’insegna del relax in intimità da soli e tra loro non sono mancate delle effusioni dolci, come dei baci e degli abbracci. Ma non è la prima volta però che i due vengono beccati insieme. La prima volta sono stati beccati in montagna e l’annessa foto è stata mostrata sul quotidiano tedesco Bunte. Poi, a Milano sono stati spesso avvistati, curiosamente, negli stessi luoghi. Tuttavia, i diretti interessati non hanno ad oggi ufficializzato il loro vociferato flirt.