Michelle Hunziker e Serena Autieri foto “con le corna”/ “Dove sono i nostri mariti?”

Anche per Michelle Hunziker è tempo di vacanze. E come di consueto, al mare la bella conduttrice preferisce la montagna. Michelle, assieme a Tomaso Trussardi e le figlie Celeste e Sole, sono sulle Dolomiti ma non da soli. Con loro anche alcuni amici e lo testimoniano le stories pubblicate dalla Hunziker nelle ultime ore su Instagram. La conduttrice sta trascorrendo il Ferragosto con una nota e amata attrice: Serena Autieri. Le due sono però da sole, accomodate ad una panca e senza i rispettivi consorti. Come mai? L’occasione viene presa con ironia da Michelle che infatti, con la complicità della Autieri, ci scherza sù. Ecco allora le due signore con viso un po’ sconsolato e un filtro che le vede col capo ricoperto da… corna!

Michelle Hunziker e Serena Autieri con le…. corna!

“Allora ragazzi buon ferragosto… non so, c’è qualcosa che non va oggi” scherza Michelle Hunziker nelle stories pubblicate su Instagram dove la vediamo con tanto di corna in testa. Poi passa la parola all’amica Serena Autieri: “Io ho un po’ di prurito… è che in montagna sento sempre qualcosa di strano.. sto bene eh.. però”, continua ad ironizzare l’attrice. Così Michelle indaga ancora di più e punta l’attenzione sui rispettivi consorti che non ci sono: “Ma dov’è tuo marito? Non so siamo da sole oggi…”, e la Autieri “Mi scoppia un po’ la testa…” Infine la Hunziker, con voce disperata, ma sempre ironica, conclude “Speriamo di no!” Un simpaticissimo siparietto direttamente dalle Dolomiti!

